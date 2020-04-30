博鰲亞洲論壇2020年會因疫取消！　舉辦18年來首次

▲博鰲亞洲論壇年會舉辦場地。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

繼中共中央敲定2020年的全國兩會在21、22日舉行後，今年中國大陸首個重要的主場外交活動—博鰲亞洲論壇，卻因疫情影響，在今天正式決定不舉辦2020年會。論壇官方表示，此舉是為支持和配合國際社會的防疫措施，保障參會代表健康和安全。

博鰲亞洲論壇是於今天上午，於官方網站上發布此訊息。公告表示，當前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，人類衛生健康面臨嚴峻挑戰，世界經濟受到嚴重衝擊。為支持和配合國際社會的防疫措施，保障參會代表健康和安全，博鰲亞洲論壇理事會經過慎重研究，決定2020年不舉辦年會。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會由大陸國務院總理李克強出席，廣邀各國政要、企業領袖、學者與會。（圖／記者陳政錄攝）

公告補充，近來論壇東道國、發起國、有關國際組織、論壇會員與合作夥伴、年會邀請的各方嘉賓均十分關心論壇年會籌備情況及疫情對年會的影響，並為論壇提供了很多支持與幫助。「論壇在此向有關各方表示衷心感謝，希望今年不舉辦年會的艱難決定能夠得到各方理解與支持。」

據了解，博鰲亞洲論壇於2001年召開大會成立，決定以海南博鰲為年會永久舉辦地後，於2002年起每年召開例行性年會，已成功舉辦了18屆，今年將邁入第19屆。由於該論壇每年廣邀國際政要、企業巨頭齊聚，就經濟合作、發展進行討論，因此在近年與北京一帶一路合作峰會、上海中國國際進口博覽會等，被視為中方重要的幾個年度主場大型外交活動之一。

▲蕭萬長和李克強於博鰲亞洲論壇2019年年會期間，在博鰲國賓館舉行第三次「蕭李會」。（圖／記者陳政錄攝）

在去年於3月26到29日舉行的2019年會上，以「共同命運、共同行動、共同發展」為主旨，廣邀各國產、官、界代表與會；台灣方面，由多次與會的兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長率工商界人士，赴陸參加，並會見大陸國務院總理李克強，提及兩岸共同市場的打造。

博鰲亞洲論壇在決定今年不舉辦活動後，公告也強調，「論壇將在前期已經舉辦多場線上研討會的基礎上，繼續邀請全球政商學界人士共同探討新冠肺炎疫情的影響和應對之策。」並表示，論壇框架下的三場專題論壇會議的籌備工作仍在穩步推進，論壇也將於今年11月在澳門舉辦國際科技與創新論壇首屆大會、下半年舉辦全球經濟發展與安全論壇首屆大會和第二屆全球健康論壇大會。

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