川普說全美暴動都怪它　一次看懂Antifa始末…捍衛理念不惜動用暴力

▲美國奧勒岡州波特蘭Antifa組織進行抗議。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國非裔男子佛洛伊德25日遭白人警察壓頸窒息而死，引爆全美示威抗議。美國總統川普將這些暴力情事歸咎於極左派人士，今天更宣布要將「反法西斯主義運動」列為恐怖組織。

佛洛伊德（George Floyd）之死在全美各大城市掀起示威潮，部分抗議活動轉趨暴力，川普和一些政府高階顧問指控反法西斯主義運動（Antifa）和極左派激進團體，劫持操控了和平示威。

●何謂Antifa？

Antifa為「反法西斯主義」（anti-fascist）的英文縮寫，是指近幾年秘密集結的一群激進分子，政治信念左傾，時常成為極左派，他們在2017年維吉尼亞州沙洛茲維爾（Charlottesville）的種族主義示威集會，與種族主義者持相反立場。

這個團體並無正式領袖或總部，只有特定幾個州的群體會定期舉行會議，成員通常穿著一身黑，他們反對種族主義、極右價值觀和他們眼中的法西斯主義，主張有時採用暴力手段是合理自衛的方式。Antifa組織鬆散，成員分散四面八方，似乎很難將其列入恐怖團體名單。

美國聯邦調查局（FBI）在網站說，國內恐怖組織宣揚「非法使用或威脅使用暴力攻擊個人或財產，以恐嚇或脅迫政府、社會大眾或任何相關的團體，藉以推動政治或社會目標」。

▲「佛洛伊德之死」示威持續在全美延燒。（圖／達志影像／美聯社）



Antifa成員大多不落入刻板印象，但自川普當選以來，Antifa新成員多為年輕選民。

●Antifa如何成形？

目前不清楚Antifa的確切起源，但可追溯到納粹德國（Nazi Germany）和反法西斯行動（Anti-Fascist Action）這個1980年代在英國成立的激進組織。

加州州立大學聖伯納地諾分校（California State University, San Bernardino）仇恨和極端主義研究中心（Center for the Study of Hate and Extremism）主任李文（Brian Levin）說，現代的Antifa成員在公開集會和進步運動中表現得更加活躍。

李文說，他們當前的目標不只是在備受關注的集會中以暴力手段凸顯自己，還會滲入到小型會議和社交網絡中，尋找被剝奪選舉權的和平進步派分子進行培養。

●Antifa在何處抗議？

在全國各地備受矚目的右翼活動中，都可見到Antifa成員的身影。

2017年8月，Antifa成員在維吉尼亞州沙洛茲維爾譴責種族主義，與數以百計反對拆除李將軍（Gen. Robert E. Lee）雕像的白人民族主義者相對抗。非Antifa成員的費爾茲（James Fields）開車衝撞反種族主義抗議群眾，造成32歲婦人赫爾（Heather Heyer）死亡及多人受傷後，示威活動演變成暴力衝突。

2017年上半年，Antifa成員也發起抗議，反對保守派新聞網站「布萊巴特新聞網」（Breitbart）極右翼編輯伊安諾波洛斯（Milo Yiannopoulos）赴加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）演講。此外，他們也曾在川普2017年1月的就職典禮示威抗議。

儘管要將Antifa與其他抗議群體區分出來並不容易，不過，很多Antifa成員會穿上一身黑衣，稱為「黑群」（Black Bloc），還會戴上面具，不讓警察和抗議目標辨識出身分。

●為何充滿爭議？

Antifa在示威期間破壞財物而惡名昭彰。身穿黑衣的示威者當年戴著面具，朝加州大學柏克萊分校學生活動中心，也就是伊安諾波洛斯原定演說的地點投擲汽油彈並砸碎窗戶。

前Antifa組織人士、參與相關活動近30年的柯羅（Scott Crow）說，成員行使暴力自衛，也認為破壞財物不等於訴諸暴力。

李文說，Antifa運動人士認為，有必要動用暴力手段，因為「他們相信精英正在控制政府和媒體。因此，他們必須與他們眼中的種族主義者正面抗戰」。