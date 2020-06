川普說全美暴動都怪它　一次看懂Antifa始末…捍衛理念不惜動用暴力

▲美國奧勒岡州波特蘭Antifa組織進行抗議。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

美國非裔男子佛洛伊德25日遭白人警察壓頸窒息而死,引爆全美示威抗議。美國總統川普將這些暴力情事歸咎於極左派人士,今天更宣布要將「反法西斯主義運動」列為恐怖組織。

佛洛伊德(George Floyd)之死在全美各大城市掀起示威潮,部分抗議活動轉趨暴力,川普和一些政府高階顧問指控反法西斯主義運動(Antifa)和極左派激進團體,劫持操控了和平示威。

●何謂Antifa?

Antifa為「反法西斯主義」(anti-fascist)的英文縮寫,是指近幾年秘密集結的一群激進分子,政治信念左傾,時常成為極左派,他們在2017年維吉尼亞州沙洛茲維爾(Charlottesville)的種族主義示威集會,與種族主義者持相反立場。

這個團體並無正式領袖或總部,只有特定幾個州的群體會定期舉行會議,成員通常穿著一身黑,他們反對種族主義、極右價值觀和他們眼中的法西斯主義,主張有時採用暴力手段是合理自衛的方式。Antifa組織鬆散,成員分散四面八方,似乎很難將其列入恐怖團體名單。

美國聯邦調查局(FBI)在網站說,國內恐怖組織宣揚「非法使用或威脅使用暴力攻擊個人或財產,以恐嚇或脅迫政府、社會大眾或任何相關的團體,藉以推動政治或社會目標」。

Antifa成員大多不落入刻板印象,但自川普當選以來,Antifa新成員多為年輕選民。

●Antifa如何成形?

目前不清楚Antifa的確切起源,但可追溯到納粹德國(Nazi Germany)和反法西斯行動(Anti-Fascist Action)這個1980年代在英國成立的激進組織。

加州州立大學聖伯納地諾分校(California State University, San Bernardino)仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)主任李文(Brian Levin)說,現代的Antifa成員在公開集會和進步運動中表現得更加活躍。

李文說,他們當前的目標不只是在備受關注的集會中以暴力手段凸顯自己,還會滲入到小型會議和社交網絡中,尋找被剝奪選舉權的和平進步派分子進行培養。

●Antifa在何處抗議?

在全國各地備受矚目的右翼活動中,都可見到Antifa成員的身影。

2017年8月,Antifa成員在維吉尼亞州沙洛茲維爾譴責種族主義,與數以百計反對拆除李將軍(Gen. Robert E. Lee)雕像的白人民族主義者相對抗。非Antifa成員的費爾茲(James Fields)開車衝撞反種族主義抗議群眾,造成32歲婦人赫爾(Heather Heyer)死亡及多人受傷後,示威活動演變成暴力衝突。

2017年上半年,Antifa成員也發起抗議,反對保守派新聞網站「布萊巴特新聞網」(Breitbart)極右翼編輯伊安諾波洛斯(Milo Yiannopoulos)赴加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)演講。此外,他們也曾在川普2017年1月的就職典禮示威抗議。

儘管要將Antifa與其他抗議群體區分出來並不容易,不過,很多Antifa成員會穿上一身黑衣,稱為「黑群」(Black Bloc),還會戴上面具,不讓警察和抗議目標辨識出身分。

●為何充滿爭議?

Antifa在示威期間破壞財物而惡名昭彰。身穿黑衣的示威者當年戴著面具,朝加州大學柏克萊分校學生活動中心,也就是伊安諾波洛斯原定演說的地點投擲汽油彈並砸碎窗戶。

前Antifa組織人士、參與相關活動近30年的柯羅(Scott Crow)說,成員行使暴力自衛,也認為破壞財物不等於訴諸暴力。

李文說,Antifa運動人士認為,有必要動用暴力手段,因為「他們相信精英正在控制政府和媒體。因此,他們必須與他們眼中的種族主義者正面抗戰」。