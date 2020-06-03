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修雜毛不得破壞眉型、禁止畫眉！網笑說「那兩津勘吉怎麼辦」...校方回應了

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▲▼眉毛示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲每個人的眉型本就不一樣。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者邱茀濱／綜合報導

新竹縣私立義民高中的「眉禁」規定引發外界熱烈討論，校規指出眉心及眉尾為中心點，各1公分內雜毛可修剪，但不得破壞原本眉型，且禁止畫眉毛，但顏面曾受傷者則可專案申請「畫眉」。對此，校方解釋，祭出此項規定的初衷是希望學生把雜毛去除掉，以整齊乾淨為原則，給學生一個規範，並非稱作「眉禁」。

人本教育基金會日前在網路上發起「撲滅黑心校規行動」，意外發現義民高中「從眉毛管到內衣顏色」，服儀規定不僅仍留有髮禁，還明文寫著「眉心及眉尾為中心點各1公分內雜毛可修剪，但不得破壞原本眉形」，且該校國中部學生還表示，學校因體育服太透明，沒改善材質，而是規定學生「只能穿白色內搭背心，連女生的內衣，也只能穿白色」，若違反就會被登記。

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▲▼新竹縣私立義民高中的眉禁引發外界討論。（圖／翻攝撲滅黑心校規）

▲新竹縣私立義民高中的眉禁引發外界討論。（圖／翻攝撲滅黑心校規）

《東森新聞》報導，針對校方獵奇的規定，人本基金會新竹分會工作人員指出，那天生眉毛發展較茂密的該怎麼辦？例如電影裡看到的一眉道人。有民眾也舉例，日本卡通人物裡的兩津勘吉，濃眉就是他的特徵，「想修也不能修」。

人本基金會新竹分會李慧貞主任也認為校規荒謬，每個人的眉毛都不一樣，這是非常獨特的事情，但現在孩子連自己眉毛都不能決定，怎麼和他們談美學、美感教育。

對此，義民高中學務處主任表示這不叫眉禁，當初祭出此規定是希望小朋友把眉心、眉尾的雜毛去除掉，以整齊乾淨為原則，只是給學生們一個規範，但也強調沒有因此懲處過任何一位學生。

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