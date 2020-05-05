將電子煙納入校規！　教育部：高中以下校園禁止師生攜帶、吸食





▲教育部國教署表示，要求各級學校將電子煙納入校規規範管理，嚴禁教職員工生攜帶及吸食。（圖／記者游芳男攝）

記者崔至雲／台北報導

電子煙入侵校園近來引發討論，為落實高中以下學校全面禁止吸菸，並加強學生對吸菸危害健康的認知。教育部國教署今（5日）表示，已將其危害納入推動校園菸害及藥物濫用防制內容，並要求各級學校納入校規規範管理，嚴禁教職員工生攜帶及吸食。

國教署指出，依菸害防制法規定，已要求高中以下學校全面禁止吸菸，並持續宣導提升學生健康相關訊息，學生對吸菸有害身體健康等認知應不陌生；但標榜新奇酷炫的電子煙相關產品，用「比較健康」、「不會有二手菸問題」、「改抽電子煙可幫助戒菸」等不實說法影響大眾視聽，也影響了青少年及學童對電子煙的正確辨識與認知，已成為新興健康危害重要議題之一。

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電子煙透過電池供電，將液體加入霧化器予以汽化，產生類似煙霧的蒸氣香味，且多含尼古丁，目的是希望產生抽菸的效果；國外也已查出含有包括安非他命、大麻、甲醛、乙醛等成分，更有爆炸風險，對健康及安全危害很大。

有鑑於電子煙在內的各種菸品對健康危害甚鉅，國教署表示，持續加強校園菸害防制，並委託陽明大學辦理「菸、檳危害防制教育介入輔導計畫」，對於有菸、檳防制教育輔導需求學校，將由專家學者「送愛到校」輔導，提供有效策略。

▲國教署建議學校，應將電子煙危害納入推動校園菸害及藥物濫用防制內容，並運用多元媒體加強宣導。（圖／記者崔至雲攝）

國教署建議各級學校，應辦理相關防制措施，包括，將電子煙危害納入推動校園菸害及藥物濫用防制內容，並運用多元媒體加強宣導；協助追查校園電子煙來源，將獲知電子煙來源的資料，函送縣市衛生單位追查成分及來源；健康領域課程內適當單元融入菸害防制危害認知教學；將電子煙納入校規規範管理，並禁止教職員工生攜帶及吸食；推動「學校健康促進計畫」，菸害防制持續列為必選議題，並配合辦理「校園菸害防制及檳榔危害防制教育介入輔導計畫」，將電子煙防制課程納入增能重點，強調電子煙並無「幫助戒菸」、「減少菸癮」或「減輕戒斷症狀效果」等功效，強化校園預防電子煙之危害。

教育部表示，學童及青少年正值成長期，更應遠離菸害的威脅。未來將持續積極推動各項菸害防制政策，明訂菸害防制教育計畫、營造無菸環境、戒菸教育及電子煙危害識讀宣導等策略，讓學生清楚獲知正確資訊，在健康安全的校園中學習與成長。

