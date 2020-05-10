離奇黑心校規！57所學校祭出禁愛令　還有「管內衣顏色、掃董事長的家」





▲人本教育基金會公布黑心校規。（圖／人本教育基金會提供）

記者許展溢／台北報導

人本教育基金會在網路上發起「撲滅黑心校規行動」，並邀學生看看自己學校校規是否違法。今（10日）公布統計1個月，有近千名中學生自發性響應，檢核152 間高中職校規，超過全台公私立高中職的1/4。人本表示，黑心行為包括大量處罰，還有比軍校還嚴格的軍事管理，離譜的還有從眉毛管到內衣顏色的學校。

人本指出，2013年開始抽查近百所公私立國高中職，揭露眾多違法侵權校規，7年過去，教育部除全面檢視校規，也修訂法規，如頒布學校訂定獎懲規定原則、鬆綁服裝儀容規定、以及推動教學正常化。但許多學校仍明目張膽違反教育部規定，或陽奉陰違用其他變相處罰，如愛校服務，打造「潛校規」，侵害學生人權。

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人本表示，有不少學校，不惜違法，也要使盡一切手段，禁止學生情感交往，此次檢核152間學校，有高達57間學校，祭出「禁愛令」。且教育部明訂學校不得髮禁至今已近15年，還有54間學校保有髮禁規定。其中27間學校仍會對學生書包、宿舍進行搜索。

▲新北市私立時雨高中，在12個項目中，有11個項目都被檢核出黑心。（圖／人本教育基金會提供）



人本另外公布黑心學校前三名，包括「超級重度黑心」新北市私立時雨高中，在12個項目中，有11個項目都被檢核出黑心，生活所有面向幾乎都被監視，沒任何喘息空間。「極重度黑心」的有台北市私立薇閣高中、嘉義市私立興華中學奪9顆黑心。「重度黑心」的是新竹市私立仰德高中、新北市私立淡江高中，有8顆黑心。人本指出，這些黑心學校，用大量處罰，讓輔導管教行為失去它真正教育目的。上述學校，把心思花在管理以及處罰，不僅是讓學生在校生活充滿壓抑及不合理之處。值得一提的是，屏榮高中愛校服務內容之一，竟是「掃董事長的家」。

人本提到新竹縣私立義民高中，「從眉毛管到內衣顏色」，服儀規定不僅仍留有髮禁，還明文寫著「眉心及眉尾為中心點各１公分內雜毛可修剪，但不得破壞原本眉形」，且該校國中部學生表示，學校因體育服太透明，沒改善材質，而是規定學生「只能穿白色內搭背心，連女生的內衣，也只能穿白色」，若違反就會被登記。花蓮四維高中則是採取比軍校還「軍」的軍事管理，男學生一律要理平頭，到訓練學生2秒一致拍7下的「四維掌」鼓掌方式，該校因對學生離譜軍事化管理，已是校園申訴處理的「常客」。

▲人本表示，有57間學校祭出禁愛令，54間學校有髮禁，27間學校還會搜學生書包。（圖／人本教育基金會提供）



台灣青年民主協會理事長林彥廷說，看到調查結果感到非常失望與難過，自己過去曾至不少名單上學校講座，主任、教官都提到學校重視學生權利，結果是說一套、做一套。新北市福和國中生曾敬堯舉自己學校為例，以往各校最大陋習「第八節輔導課上正課、強迫參加」都獲明顯改善，但部分私立學校卻仍打著「優良校風」、「家長要求」等大旗，持續迫害學生權利。

不過，人本也舉出模範學校，包括台北市國立政大附中、新竹市國立竹科實中，這兩間學校，不僅未被檢核出任何違反教育法規規定與措施，在服儀規定上，更朝向完全解禁方向推進。