台南安平鄉土文化館全新展覽！　瑞復小畫家創作展看見共融藝術之美！

▲台南市安平鄉土文化館全，3日起至8月29日在鄉土文化館舉辦『瑞復小畫家創作成果展』。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平鄉土文化館全新的展覽來了！首度邀請以協助身心障礙朋友自立就業為宗旨的台南在地社會企業「one little thing作一件小事」，3日起至8月29日在鄉土文化館舉辦『瑞復小畫家創作成果展』。

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這是與「財團法人台南私立天主教瑞復益智中心」及附設小型作業所「愛‧希望工作室」、「愛‧幸福工作室」歷經三年的陪伴，首次完整展出的藝術療育成果，主要有8位瑞復小畫家的作品在本次展覽中，歡迎民眾免費參觀。

本次展出8位小畫家都來自瑞復益智中心所支持設籍本市且領有輕度以上身心障礙證明之自閉症、智能障礙、多障（智能障礙併其他）之心智障礙者，透過繪畫創作，心智障礙青年們可以恣意表達自己看這個世界的方式。

「one little thing作一件小事」創辦人周欣怡表示，若我們能多一點耐心、轉換角度去傾聽他們的想法、支持他們多多表達自己的感受，人與人之間的溝通本來就是不受障礙限制的，受限的是我們帶有偏見的眼光。「one little thing作一件小事」將他們的作品陸續數位化，除了想好好收藏青年的作品，也希望讓有共鳴的民眾們收藏，展覽中也可以了解支持身心障礙朋友自立就業的3年歷程。

安平區公所所為落實市長黃偉哲「希望家園，弱勢優先」之政策理念，期能透過本展覽期待打破社會大眾對心智障礙者的刻板印象，讓心智障礙者一點點的融入社區，透過共融主題的活動拿掉歧視、標籤、與偏見，並藉此幫助心智障礙朋友展現自信、秀出才華，與大眾融合接軌，讓台南成為有愛無礙的城市。

安平區長賴青足指出，鄉土文化館為一富有人文素養之日式建築，日治時期，這裡是安平尋常小學校的校長宿舍。歡迎大家在長青大榕樹的庇蔭下到館參觀，開放時間週二至週五10至12時、下午2至6時，週六至週日10至晚上6時，週一休館。

為了讓民眾可以有更多元的體驗，在展覽期間還有10場社區假日共學活動，每場預定報名10組，詳細報名資訊請搜尋臉書one little thing作一件小事，或於安平鄉土文化館索取活動資訊。

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