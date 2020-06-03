　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】星傳媒體公司　結合AI辨識科技　讓防疫更有創意

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

【廣編】星傳媒體公司　結合AI辨識科技　讓防疫更有創意（圖／品牌提供）

圖、文／星傳媒體公司提供

防疫期間，台灣各大廟宇仍是香火鼎盛，長期致力於社會公益活動的星傳媒體公司，洞察了台灣消費者在信仰與防疫之間的拉扯，特別與台灣新創技術公司 "NexRetail" 以及台灣知名健康網站 "早安健康"打造了一台AI影像溫感技術體驗機，透過AI辨識技術，不但可以判別民眾的年齡、性別、甚至還可以偵測民眾有沒有戴好口罩，進而投遞給不同消費者最適合的防疫訊息。更特別的是星傳媒體公司透過與松山慈惠堂的合作，讓創新的科技可以走入廟宇，深入台灣民眾的生活。

星傳媒體董事總經理李姿韻：「此次新冠肺炎衝擊了台灣各個產業，身為媒體公司，我們一直在思考如何運用自身的專業結合最新技術，提供給台灣民眾需要的防疫訊息。」在台灣深耕多年的星傳媒體公司，長期以來與台灣多家新創公司合作，發展出許多領先業界的技術，而此次可將創新的科技運用在防疫上，也讓星傳媒體副總經理張志豪有感而發：「我們不僅希望能用創新的技術協術我們的客戶，同時也希望這些技術可以運用在社會議題上，這次也藉這個機會，讓民眾感受到台灣不僅是在防疫上領先全球，在新科技上我們也走得非常前面。」

這次技術的幕後推手來自於台灣一家新創公司NexRetail，執行長James說明此次技術的核心：「這次打造的AI影像溫感技術體驗機，主要是利用AI影像辨識技術結合中階的熱像儀，來提升AI辨識的精準度，偵測出民眾的年齡性別以及是否有佩戴好口罩，搭配紅外線體溫感測，便可對於沒有佩戴好口罩或體溫過高的民眾，做出及時的提醒。同時透過大數據的分析，可以即時偵測出平均人流與口罩配戴率，了解各個區域的社交防禦率。」
 

請繼續往下閱讀...
ET快訊
詹惟中前妻「主動提離婚」7年才爆出　分房多年沒嘿咻
何如芸被尪爆「已刷掉一棟豪宅」　方文琳神回一句
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大旺宏館開工動土　開啟高教AI跨域新格局

解禁玩樂去！　秀泰影城電影票憑卡買一送一、口罩免費送

【廣編】星傳媒體公司　結合AI辨識科技　讓防疫更有創意

大眾運輸6/7起再鬆綁！維持社交距離可不戴口罩　雙鐵可賣自由座、站票

大車右側有陰影！司機一看A柱「連拍2死亡區」　網罵翻騎士：不要命了嗎

上班族有福了！交通部首拍板⋯國旅千元補助「不分平假日」都可用

台中嶺東科大金點新秀設計賽「奪3金8獎」　全國私校最優

女兒凌晨叫速食！外送員「邊打手槍邊喊可愛」　媽驚：還發出古怪笑聲

台中購物節結合「東森購物」7月開跑　全民搶先體驗下載APP還可抽獎

國衛院「新冠疫苗」明年4月準備量產　首批100萬劑供醫護施打

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

成大旺宏館開工動土　開啟高教AI跨域新格局

解禁玩樂去！　秀泰影城電影票憑卡買一送一、口罩免費送

【廣編】星傳媒體公司　結合AI辨識科技　讓防疫更有創意

大眾運輸6/7起再鬆綁！維持社交距離可不戴口罩　雙鐵可賣自由座、站票

大車右側有陰影！司機一看A柱「連拍2死亡區」　網罵翻騎士：不要命了嗎

上班族有福了！交通部首拍板⋯國旅千元補助「不分平假日」都可用

台中嶺東科大金點新秀設計賽「奪3金8獎」　全國私校最優

女兒凌晨叫速食！外送員「邊打手槍邊喊可愛」　媽驚：還發出古怪笑聲

台中購物節結合「東森購物」7月開跑　全民搶先體驗下載APP還可抽獎

國衛院「新冠疫苗」明年4月準備量產　首批100萬劑供醫護施打

前立委林正二綁標收回扣826萬元　加總判刑74年8月定讞

單親媽媽開門收到便當…抬頭看是男偶像！　「自行車親自載送」暖舉曝光

林鄭赴京報告「港版國安法」 談美制裁...別做不利於他或名的事

跨出台北！橘色涮涮屋明年插旗台中　落腳新光三越中港店

馬沙溝關園2年預計6/25重啟　白天踏浪戲水、晚上浪漫露營賞煙火

SUGA新歌收錄「逼909人自殺邪教演說」韓媒再開砲　網震驚：防彈跟D社鬧翻了？

尾牙大王老公給附卡　米可白只刷家用「買名牌耳環靠自己」

買神級卸妝膏送20個立體口罩只到今晚0點！懶女生最愛、一罐搞定

美警又殺黑人！執法紀錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

首款配備微雲台的5G手機vivo X50系列擬於下半年登台

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

各國解封「台灣都被排除在外」　陳時中無奈吐「最大關鍵因素」

中衛口罩5大電商今開賣　最多一人可以買4盒

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

台灣妹長文勸世「1年內都別來日本」

八大可用三倍券？他驚爆：一堆客人秒預約

家樂福驚見VIP！回家查門檻秒呆：怎麼買

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

網友笑館嫂不漂亮　館長護妻：我愛她最漂亮

直擊八仙樂園廢墟！封閉5年「慘被綠藻吞噬」

50嵐公告「3款產品」加量漲價了

暑假快去離島玩！國旅補助加碼

三倍券比消費券好？他神解答...網笑爛

女兒凌晨叫速食！外送員「邊打手槍邊調戲」

更多熱門

相關新聞

為何不直接發2000元？李俊俋解釋三倍券

為何不直接發2000元？李俊俋解釋三倍券

行政院2日宣布「三倍振興券」措施，每人支付1000元可換3000元的三倍券，規劃自7月15日起開放使用至12月底。面對外界質疑，為什麼不直接發2000元？總統府副祕書長李俊俋3日解釋，要花1000元才能拿3000元，就是要讓大家真的去使用、刺激消費。

嘉藥推遠距面試開「薪」找頭路

嘉藥推遠距面試開「薪」找頭路

北市宣布：6/13校園室外場地開放

北市宣布：6/13校園室外場地開放

疫情讓長輩閒得發慌　北醫大用照片分享防疫生活

疫情讓長輩閒得發慌　北醫大用照片分享防疫生活

新營警與市府聯合稽查防杜疫情破口

新營警與市府聯合稽查防杜疫情破口

關鍵字：

星傳防疫

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

朱高正兒子慘遭後車輾斃　駕駛起訴

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面