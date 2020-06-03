林鄭月娥赴京報告「港版國安法」 談美制裁香港：別做不利他人的事

▲林鄭月娥赴京，向中央報告「港版國安法」意見。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

香港特別行政區行政首長林鄭月娥今（3日）訪問北京，針對「港版國安法」決定草案向大陸中央表達意見，並且在會後開記者會。對於美國表示要制裁香港，取消特殊貿易制度。林鄭月娥表示，「美國跟香港一直是共贏互惠關係，希望在這件事情能尊重雙方關係和立場，不要單方面做出一些既不利於他或名的事，也對雙方的關係帶來非常負面的影響。」

短短不到二十分鐘記者會，林鄭月娥先簡報赴京開會初步內容。並且引述大陸國務院副總理韓正的談話。「中央堅定不移支持進行立法，重申立法是為了懲治極少數嚴重影響國家安全的行為活動，不會影響市民依法的權利。」

▲林鄭月娥呼籲美國不要做不利他和名的事。（圖／記者任以芳攝）

林鄭表示，立法過程中，中央會也會聽取香港市民的意見，相關部門也會舉行有關座談會。中央堅定不移支持進行立法，希望全面準確貫徹落實一國兩制方針，維護國家安全主權及發展利益，保障香港長治久安及長期繁榮穩定，確保一國兩制行穩致遠。

談到美國政府可能制裁香港，取消特殊地位，對此林鄭提出三點聲明，「首先強調這是完全沒有根據，因為每個國家都要保護自己國家的領土，每一個角落，香港也不例外。」第二，香港有獨立關稅區和自由港，和金融中心，實在看不到有怎麼樣制裁。

第三點，林鄭特別講美國，「我已經在過去幾天提供了很多的數字，其實美國跟香港是一個互惠共贏的關係，而且有的時候可能美國在香港的利益還是很重要，無論是在貿易的順差或者是在美國公司，公司在香港民商方面的和優惠的協議。」希望別的國家也尊重咱們國家在這件事情的立場，立場是非常堅定的。另外也是尊重雙方的關係，不要單方面做出一些既不利於他人或名譽的事，也對雙方的關係帶來非常負面的影響。

▲林鄭月娥赴京報告，香港保安局局長李家超也同行。（右一）（圖／記者任以芳攝）

另外，林鄭月表示香港回歸以來按照「基本法」二十三條有憲法責任，去維護國家安全權國家安全是頭等大事，也是香港特別行政區跟香港700多萬人民的重要大事。過去一年，我們見到香港很亂，香港出現很多暴力事件，有一些人鼓吹的港獨，破壞跟特區政府關係，中央到這時候要主動透過全國人大常委會行使法律，中央是行使他的限制責任，也是愛護香港體現。

林鄭月娥此次赴京，有香港律政司司長鄭若驊資深大律師、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、行政長官辦公室主任陳國基一同隨行。此趟任務，主要對「港版國安法」決定草案提出實質建議，中央政府將聽取林鄭月娥的意見，讓大陸全國人大常務委員會作為實質參考，制定香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的相關法律。並於當天來回北京，晚上返回深圳，6月4日早上回港，離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。