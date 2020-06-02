記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌2日與內政部政務次長陳宗彥一同宣布，2020年國慶晚會將首度移師基隆舉辦，預計屆時將有1至2萬名僑胞與會，林右昌這是基隆人的莫大榮耀，也將會把基隆這幾年轉變的新風貌展現在海外僑胞面前。

▲ 台灣頭首次！2020年國慶晚會移師基隆，林右昌：萬名僑胞與會莫大榮耀。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌說，蔡英文總統連任後的第一次國慶晚會，已決定將在基隆登場，這是基隆市有史以來首度舉辦國慶晚會，不僅是基隆人的莫大榮耀，也是展現基隆新風貌的最好機會，因此陳政務次長特別帶領中央政府團隊來與市府研商相關的籌辦工作。

陳政次表示，他身兼慶籌會的秘書長，宣布2020年10月9日國慶晚會將在基隆舉辦，今年2、3月時由於基隆市受到疫情衝擊，林右昌特別向中央爭取舉辦國慶晚會，在疫情趨緩的同時，中央也隨即決定在基隆舉辦國慶晚會，後續包括內政部、文化部及僑委會等都會與基隆市政府通力合作，與基隆市一同迎接光輝的10月。

林右昌說，10月9日的國慶晚會將會有許多歸國僑胞來到基隆，基隆也要準備好歡迎這些客人，基隆市是國際郵輪母港，這幾年也有大幅轉變，為了將把進步成果展現在歸國僑胞面前，市府將會安排許多參訪路線，相信那天基隆市的飯店、餐廳都會做好迎賓準備，讓基隆的觀光在疫情之後重啟、再出發。

林右昌還預告，在10月9日的國慶晚會，除了有國家級的表演團體，也會有在地的文化特色，由地方的演藝團體負責，一定會把基隆最好的一面展現在歸國僑胞面前，至於晚會的場地已經有幾個腹案，目前還在與籌備委員會密切研議之中。

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