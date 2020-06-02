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基隆人文記憶特展召喚在地情感　中正公園、文化中心改造風貌

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▲ 基隆人文記憶特展召喚在地情感 中正公園、文化中心改造風貌。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆人文記憶特展召喚在地情感，中正公園、文化中心改造風貌。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局將於6月16日至28日，在文化中心一樓展出「基隆中正公園及文化中心人文記憶特展」，重新喚起基隆人內心深處記憶與情感，也讓人對嶄新風貌充滿期待，市長林右昌與文化局副局長李添慶，2日歡迎大家提供影像一起來參與。

林右昌指出，整個基隆正在不斷翻轉中，市府重視這個城市歷史記憶，國光客運站拆遷時也舉辦記憶徵集活動。接下來，2020年文化中心包括一樓大廳、演藝廳將進行大規模整改建。中正公園兒童遊戲場，尤其恐龍溜滑梯是大家共同記憶，只要是基隆人應該沒有沒去玩過。

▲ 基隆人文記憶特展召喚在地情感 中正公園、文化中心改造風貌。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市府與文化局積極向中央爭取經費，重要工程將陸續動工，2021年將呈現截然不同風貌。

「這是基隆人非常重要城市記憶!」林右昌說，透過這項特展，市民朋友一起到文化中心，看看過去歷史記憶，歡迎分享在文化中心交友、閱讀、跳舞的青春生活趣事，或在中正公園兒童遊戲場的兒時回憶，希望大家把影像提供出來，歡迎也需要大家一起來參與。

文化局副局長李添慶表示，市府與文化局積極向中央爭取經費，重要工程將陸續動工，2021年將呈現截然不同風貌。在改造之前，文化局特別舉辦記憶特展，希望能再一次喚起基隆人，對於這兩個地方記憶，重溫過去時光，共同期待更優質文化休閒場域。

▲ 基隆人文記憶特展召喚在地情感 中正公園、文化中心改造風貌。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基女校友安安，則跟大多數基隆學子一樣，把文化中心當作求學生活重心。

參與計畫的池麗菁表示，很開心能夠參與這次特展，她在1975年的時候，與大學同學一起在忠烈祠長階梯留影，成為生命中重要回憶，而40年來這個階梯更是日常生活一部份，因為她就生活在中正公園裡。

基女校友安安，則跟大多數基隆學子一樣，把文化中心當作求學生活重心，偌大閱覽室座位區，就像電影院一樣，總是找尋自己偏愛幾排幾號，卻又常「假借讀書之名，浪擲了許多青春之實」，帶著學生時代戀愛賀爾蒙，在這個最市中心的地方噴發。

文化局表示，這項人文記憶特展，以「尋人啟事 Missing You」為規劃主題，透過記憶徵集、在地居民訪談、影像裝置、藝術創作、民眾參與計畫，呈現出中正公園與文化中心，跨越不同世代豐富人文歷史樣貌。還將展出十餘位訪談者，在這兩地點所發生的故事，找到在地青年藝術家葉雨涵，以童年回憶為發想，創作動畫作品，帶給大家更多溫暖與感動。

「美麗最大的祕密」

▲ 基隆人文記憶特展召喚在地情感 中正公園、文化中心改造風貌。（圖／基隆市政府提供）

▲ 參與計畫的池麗菁說，她在1975年的時候，與大學同學一起在忠烈祠長階梯留影，成為生命中重要回憶。

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