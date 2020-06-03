荒唐導師數學擅改自然課　河邊玩水撈魚...小三女童「踩不到底」險溺死

▲ 導師數學課擅自改課表到基隆河玩水撈魚，女學童落水踩不到底險溺死。（圖／翻攝自臉書）

記者郭世賢／基隆報導

荒唐老師突然調數學課改上自然課，到基隆河畔撈魚，差點害學童溺水。基隆市某國小三年級導師，5月26日上午數學課時，改帶全班學生到基隆河邊，以觀察、撈魚改上自然課，導致1位女學童落水，還好她會游泳自行上岸。目前校方已介入調查，將考慮把導師移送考績會懲處。

事發地點是距離國小約9百公尺的基隆河邊，基隆河該河段是危險水域，因水文地質特殊，流速、漩渦強，此河段曾發生過學童溺斃憾事，基隆市政府為免得學童跨越，加高護欄及設立警告牌「基隆河全河段未經許可禁止游泳戲水」。

26日當天上午該導師不知何原因，數學課帶著全班18名同學到危險的基隆河水域，改為撈魚自然課，學生家長獲悉後，相當不滿，控訴老師臨時更改課表，未向校方及家長告知，而且在發生學生落水事件，導師未第一時間主動告知家長，直到家長發覺追問，老師才說明事發經過。

該導師表示，雖未要求同學不得下水，有告知學生不得至深水區戲水。據悉，卻未盡到看顧學生的責任，落水女學童當時與同學嬉戲時跌落河裡，導師不但沒有察覺，未設法換女童濕透衣物，且事後未向學校告知；當時女童落水一度踩不到底險溺死，幸好會游泳的她，自行游上岸，後來回到教室女童有跟同學借衣服，換上乾爽衣物。

家長談及此事依然忿忿不平，認為老師帶隨意更動課程，學生戶外教學除要事先準備換洗衣物外，更要有投保等安全措施，更不應該至危險地域，若發生不幸事故，如何負責？

教育處表示，6月2日督學有前往學校了解，認為導師不該未經報備就更動課程，也不該帶學生前往危險水域，導師已了解事態嚴重，願意接受處罰，校方考慮是否送考績會懲處。

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