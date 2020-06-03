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新冠疫情守護最前線　慈濟關懷日落愛不落

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▲▼慈濟自COVID-19疫情發生至今仍持續投入援助與關懷，提供防疫第一人員、弱勢家庭，以及有需要的民眾防疫物資與關懷（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

新型冠狀病毒造成全球超過626萬人確診，台灣因為超前佈署，加上政府與人民合作，疫情漸趨穩定。但其他國家疫情仍嚴峻。慈濟自COVID-19疫情發生至今仍持續投入援助與關懷，提供防疫第一人員、弱勢家庭，以及有需要的民眾防疫物資與關懷，其中也包含發放台灣農委會提供的愛心米給莫三比克、辛巴威、賴索托、南非獅子山、海地、宏都拉斯、聖馬丁、柬埔寨等國，來自台灣的愛，跟著米飄香到各國。

慈濟基金會表示，自1月底疫情發生至6月3日，各國慈濟志工動員在全球67個國家地區提供防疫物資援助與關懷，共提供醫療口罩9754614個、防護與隔離衣帽825720件、防護面罩與護目鏡323694個、防疫手套7566300個，布口罩222282個，提供檢疫、隔離機構福慧床5175張、茶樹酒精47329公升，其中包含台灣的居家隔離、居家簡易者安心祝福包，全球共提供安心祝福包超過6萬份。

▼印尼慈濟志工結合當地政府投入援助弱勢家庭。

▲▼慈濟自COVID-19疫情發生至今仍持續投入援助與關懷，提供防疫第一人員、弱勢家庭，以及有需要的民眾防疫物資與關懷（圖／慈濟基金會提供）

許多原本靠打零工的人民、海外移工，在這波疫情失去工作，當地慈濟志工也在做好安全防護下，結合政府力量提供糧食與防疫物資援助，包含亞洲與非洲國家。

在亞洲，緬甸慈濟志工憂心貧窮的人家因失業而斷糧，在五月初趁雨季來前，帶著台灣愛心米前往農村訪視。許多貧民家中儲米箱已見底，甚至已每日借錢買米，慈濟每戶發放48公斤大米與2公升食用油，當地人開心地說可以讓他們一家5口吃一個月。

▼緬甸慈濟志工前往農村訪視貧窮的人家，提供給91歲的老奶奶大米與食用油。

▲▼慈濟自COVID-19疫情發生至今仍持續投入援助與關懷，提供防疫第一人員、弱勢家庭，以及有需要的民眾防疫物資與關懷（圖／慈濟基金會提供）

在非洲，3月22日莫三比克首例確診出現後，當地政府評估多數人民家中無電視手機，甚至沒聽過新冠病毒，無法取得防疫資訊，請慈濟志工協助進行防疫宣導、衛教。莫三比克慈濟志工趕在當地全國停課前，到去年伊代風災及2月剛發生水災的學校進行發放二手衣，為了避免群聚，以班級為單位在帳篷、樹下進行。

在資源匱乏的黃土上，布口罩彌足珍貴，南非、莫三比克、賴索托慈濟志工們不分年長、年輕，一針一線縫製布口罩，提供訪視關懷、當地有需要者使用。儘管物資將較於其他地方不足的非洲，當地慈濟志工也就地籌措醫療級口罩、布口罩、乾洗手等防疫物資，供第一線人員使用。

▼非洲慈濟志工下鄉訪視，並進行衛生教育。

▲▼慈濟自COVID-19疫情發生至今仍持續投入援助與關懷，提供防疫第一人員、弱勢家庭，以及有需要的民眾防疫物資與關懷（圖／慈濟基金會提供）

許多華人滯留美洲、歐洲，有留學生家長留言給慈濟表示，孩子目前寄宿家庭沒有防護的酒精、口罩、漂白水，在決定是否回台前，希望先能有慈濟人協助關懷。歐洲志工在疫情一開始時即啟動關懷當地留學生及交換生，他們寄送食品及口罩等防疫物資讓學生安心，還有多國語言的靜思語卡片，希望幫助學生安定心念。同學們收到慈濟人的愛心，透過社群媒體回傳相片表示感恩。

在紐西蘭，經營牙科診所的王醫師與太太來自台灣，疫情期間，因櫃檯人員和助理無法來上班，診所的清潔、打掃、看病洗牙、安排看診動線等只能兩個人打理。在異鄉收到當地慈濟華人的口罩和防護面罩，為他們打氣加油。這份關懷，讓她開心的笑瞇了眼，感受到人親土親的溫暖。

▼柬埔寨慈濟志工發放來自台灣的愛心大米。

▲▼慈濟自COVID-19疫情發生至今仍持續投入援助與關懷，提供防疫第一人員、弱勢家庭，以及有需要的民眾防疫物資與關懷（圖／慈濟基金會提供）

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