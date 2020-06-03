　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國衛院「新冠疫苗」明年4月準備量產　首批100萬劑供醫護施打

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0603指揮中心記者會,梁賡義研發組組長,陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心研發組組長梁賡義。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，各國開始積極投入疫苗和藥物研發，台灣國衛院和中研院也有大進展。指揮中心研發組組長、國衛院院長梁賡義今（3）日指出，為把握時間，有可能比照美國，第一期臨床和毒理試驗同時進行，預計明年4、5月可完成第三期，同時準備量產，核准後就可以直接投入生產。

梁賡義今特別出席中央流行疫情指揮中心記者會報告國內藥物和疫苗研發進度。他說明，國衛院利用4種技術平台同步開發疫苗，最快在今年秋季可進入人體臨床試驗；中研院開發的奈米疫苗，目前也正進行疫苗劑型與劑量的優化，兩單位的研究成果均已與國內廠商洽談並啟動合作。

請繼續往下閱讀...

而針對疫苗和藥物的進度，梁賡義進一步說明，國衛院有重組病毒疫苗、次單位疫苗、胜肽疫苗和DNA疫苗，已經和3家廠商做產學合作，最快在今年秋天可以進入人體臨床試驗；中研院的奈米疫苗和減毒牛痘病毒疫苗，也已經和2家廠商合作。

外界也相當關心臨床試驗的時間程序，梁賡義說，再安排三期人體臨床試驗後，可能會比照美國，同時進行第一期臨床和毒理試驗，最快今年6、7月就可進行；而在樣本數方面，他也透露，第一期需要40-60人，第二期100-200人，第三期則需要1000人，第三期則因為台灣疫情盛行率低，會和國外合作，目前也都已經在聯繫中。

而在疫苗量產的關鍵時程，梁賡義則表示，預計第三期可以在明年4、5月完成，屆時也會同步準備量產，只要疫苗通過核准，就會投入生產，預計先量產約100萬劑，會先讓醫護人員優先施打。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
康是美今起開放100萬片醫療口罩預購　售價、限量盒數曝光
空拍影片曝光！直擊八仙樂園廢墟　封閉5年「慘被綠藻吞噬」如同
特斯拉「高速插入」貨車成穿雲箭　維修費用出爐
《新兵日記》爆紅後「被診斷出淋巴癌」女友提分手！阿龐停工1年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中嶺東科大金點新秀設計賽「奪3金8獎」　全國私校最優

女兒凌晨叫速食！外送員「邊打手槍邊喊可愛」　媽驚：還發出古怪笑聲

台中購物節結合「東森購物」7月開跑　全民搶先體驗下載APP還可抽獎

國衛院「新冠疫苗」明年4月準備量產　首批100萬劑供醫護施打

基隆市國中技藝教育競賽頒獎　林右昌盼學生走出自己一片天

拒當盤旋在孩子頭上的直昇機父母！　張鈞甯作家媽揭教育方式

「紙本三倍券」到底怎麼領？經濟部一張圖解　預購時間、地點、方法超好懂

無本國籍陸配子女「小明們」回台有譜？陳時中：陸委會主導下研議中

東海大學畢業歌《東．別》影音上線　逾1.6萬人瀏覽甘苦回憶

6000片中衛口罩「一開賣就掃光」！東森購物網拚24小時快配

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

台中嶺東科大金點新秀設計賽「奪3金8獎」　全國私校最優

女兒凌晨叫速食！外送員「邊打手槍邊喊可愛」　媽驚：還發出古怪笑聲

台中購物節結合「東森購物」7月開跑　全民搶先體驗下載APP還可抽獎

國衛院「新冠疫苗」明年4月準備量產　首批100萬劑供醫護施打

基隆市國中技藝教育競賽頒獎　林右昌盼學生走出自己一片天

拒當盤旋在孩子頭上的直昇機父母！　張鈞甯作家媽揭教育方式

「紙本三倍券」到底怎麼領？經濟部一張圖解　預購時間、地點、方法超好懂

無本國籍陸配子女「小明們」回台有譜？陳時中：陸委會主導下研議中

東海大學畢業歌《東．別》影音上線　逾1.6萬人瀏覽甘苦回憶

6000片中衛口罩「一開賣就掃光」！東森購物網拚24小時快配

新冠疫情守護最前線　慈濟關懷日落愛不落

中職／包林傑投完復健賽左腳仍刺痛　洪總無奈再觀察

慶解封！丹提、伯朗咖啡買一送一　星巴克第二杯半價天天免費抽

女大生赴蒙特內哥羅「打工換宿」　竟是騙局…拒加入還被罰寫詐騙稿

快訊／6萬名受刑人「也可領3倍券」！3套領取方式曝光

2名少女相約共赴黃泉！清晨天台跳下同時斷魂…血濺滿地「1人穿著校服」

張藝興MV「砸千萬」比照電影規格...合作《寄生上流》團隊！

台中嶺東科大金點新秀設計賽「奪3金8獎」　全國私校最優

太陽花殺人未遂案開庭　馬英九嘆學生喊「踹共」都是假：這後果很嚴重

隔7天才逮到人！首爾站女子被打到「臉頰骨斷裂」...兇嫌到案竟喊愛睏

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

生活熱門新聞

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

各國解封「台灣都被排除在外」　陳時中無奈吐「最大關鍵因素」

中衛口罩5大電商今開賣　最多一人可以買4盒

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

台灣妹長文勸世「1年內都別來日本」

八大可用三倍券？他驚爆：一堆客人秒預約

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

網友笑館嫂不漂亮　館長護妻：我愛她最漂亮

家樂福驚見VIP！回家查門檻秒呆：怎麼買

50嵐公告「3款產品」加量漲價了

暑假快去離島玩！國旅補助加碼

三倍券比消費券好？他神解答...網笑爛

直擊八仙樂園廢墟！封閉5年「慘被綠藻吞噬」

中衛口罩開賣大當機！Yahoo購物9分鐘完售

更多熱門

相關新聞

世界羽聯8月想復賽三大難題

世界羽聯8月想復賽三大難題

世界羽聯（BWF）日前宣布今年剩下的賽程將從8月開始，不過全球疫情變化大，來往檢疫、球場安全等，仍否順利重啟，仍有許多考驗，外媒就整理了三大難題，第一項就是目前各國入境管制政策不一樣，球員該如何各站因應？

Canalys預測今年PC出貨量將下降7％　iPad銷量也將受影響

Canalys預測今年PC出貨量將下降7％　iPad銷量也將受影響

孕婦抗疫後生子　男嬰自帶抗體

孕婦抗疫後生子　男嬰自帶抗體

娛樂漁船人數減20%！漁業署：規劃優惠中

娛樂漁船人數減20%！漁業署：規劃優惠中

西甲放球迷進場　衛生部門考慮中

西甲放球迷進場　衛生部門考慮中

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

朱高正兒子慘遭後車輾斃　駕駛起訴

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面