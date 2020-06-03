國衛院「新冠疫苗」明年4月準備量產　首批100萬劑供醫護施打

▲中央流行疫情指揮中心研發組組長梁賡義。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，各國開始積極投入疫苗和藥物研發，台灣國衛院和中研院也有大進展。指揮中心研發組組長、國衛院院長梁賡義今（3）日指出，為把握時間，有可能比照美國，第一期臨床和毒理試驗同時進行，預計明年4、5月可完成第三期，同時準備量產，核准後就可以直接投入生產。

梁賡義今特別出席中央流行疫情指揮中心記者會報告國內藥物和疫苗研發進度。他說明，國衛院利用4種技術平台同步開發疫苗，最快在今年秋季可進入人體臨床試驗；中研院開發的奈米疫苗，目前也正進行疫苗劑型與劑量的優化，兩單位的研究成果均已與國內廠商洽談並啟動合作。

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而針對疫苗和藥物的進度，梁賡義進一步說明，國衛院有重組病毒疫苗、次單位疫苗、胜肽疫苗和DNA疫苗，已經和3家廠商做產學合作，最快在今年秋天可以進入人體臨床試驗；中研院的奈米疫苗和減毒牛痘病毒疫苗，也已經和2家廠商合作。

外界也相當關心臨床試驗的時間程序，梁賡義說，再安排三期人體臨床試驗後，可能會比照美國，同時進行第一期臨床和毒理試驗，最快今年6、7月就可進行；而在樣本數方面，他也透露，第一期需要40-60人，第二期100-200人，第三期則需要1000人，第三期則因為台灣疫情盛行率低，會和國外合作，目前也都已經在聯繫中。

而在疫苗量產的關鍵時程，梁賡義則表示，預計第三期可以在明年4、5月完成，屆時也會同步準備量產，只要疫苗通過核准，就會投入生產，預計先量產約100萬劑，會先讓醫護人員優先施打。

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