國際拼研發「新冠疫苗、藥物」　國衛院將進入「人體臨床試驗」

▲中央流行疫情指揮中心研究組組長梁賡義。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國際也加重關注疫苗和藥物的研發，國衛院利用4種技術平台同步開發疫苗，最快在今年秋季可進入人體臨床試驗；中研院開發的奈米疫苗，目前也正進行疫苗劑型與劑量的優化，兩單位的研究成果均已與國內廠商洽談並啟動合作。

國際疫情尚未緩解，用於新型冠狀病毒預防及治療的疫苗與藥物將是後續防疫工作的重要利器。中央流行疫情指揮中心今（3）日邀請國衛院院長梁賡義出席記者會。梁賡義表示，目前國際上有100多個疫苗在研發中，其中有10個研發已進入臨床。

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梁賡義進一步指出，國內學研界也積極研發治療新型冠狀病毒的候選藥物，例如國衛院已找到具抑制新冠病毒活性的化合物，從初步實驗結果顯示極具開發潛力；中研院團隊篩選出新冠病毒主要蛋白酶抑制劑，此強效的蛋白酶抑制劑，可在體外抑制新冠病毒複製。長庚團隊以及國衛院、預醫所團隊也分別找到單株抗體藥物，抑制新型冠狀病毒能力高達90%以上。

指揮中心強調，國內廠商所開發的疫苗也預計於今年底前可進入臨床人體試驗。另外，食藥署因應國內緊急公共衛生情事需求，也協助疾管署依照《藥事法》取得疫情初期所需的檢驗試劑專案進口，截至目前為止，已核准4件檢驗試劑專案製造及19件檢驗試劑專案輸入。

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