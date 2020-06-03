崑大餐飲系穿金戴銀　全國咖啡拉花競技賽包辦前3名

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系前往桃園參加「2020 P.H.L.C.咖啡拉花競技賽」，學生以精湛的拉花技巧及穩重的臺風獲得評審青睞，一舉包辦前3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系施智偉老師，帶領學生前往桃園參加「2020 P.H.L.C.咖啡拉花競技賽」，與全國拉花好手同場競技，在激烈的賽事中，學生以精湛的拉花技巧及穩重的臺風獲得評審青睞，一舉奪得冠、亞、季軍，包辦前3名！

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該次競賽難度極高，主辦單位為維持比賽的專業性及公平性，共邀請了4位專業評審，以最嚴謹的標準評選此次的賽事。第一輪是採用1對1 PK制來取得晉級的門票，而複賽跟決賽則是採用積分制，每位選手需在限定的時間內完成拉花，並且維持奶泡細緻度與拉花的乾淨度，不僅考驗選手的技能，也助於選手提升對陌生機臺掌控的能力。

崑大餐飲系二年級黃志忠過去已代表學校參加各類拉花競賽，此次他也展現沉穩實力，發揮在校辛苦練習的成果且盡力達到指導老師的要求，完成了奶泡細緻、技壓群雄的《柴犬》，並以此作榮獲全國冠軍，成為競賽全場的焦點。三年級的劉振豪及一年級的賴力弘則是分別以《海馬》及《袋鼠》獲得亞軍及季軍，充滿想像力的自創圖展現選手創意。

民生應用學院馮啓宏院長表示，崑山科大努力打造優質的學習環境，使同學們在校內就能學習到最頂尖的技術，並能與時俱進適應職場變化，跟上時代的腳步。以餐飲系為例，該系打造多間通過勞動部認證的乙級檢定餐飲示範教室，同時也引進了世界拉花大賽指定的咖啡機種，提供學生課程使用，期能藉由這些豐富的學習資源，為台灣培養出更多的明日之星。

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