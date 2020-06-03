美暴動洗劫Apple門市也沒用　搶來的iPhone開機全變磚

▲暴動洗劫Apple門市也沒用，搶來的iPhone開機全變磚。（圖／翻攝自推特）

財經中心／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美暴動，但是抗議行動越走越歪，許多通路零售店遭到搶劫，就連Apple門市也遭人闖入洗劫；只不過，官方早有防禦機制，有人開啟搶來的iPhone後發現，內建了特殊機制讓裝置無法作動，打開手機畫面僅會顯示「請儘速歸還給原蘋果門市，本產品已經上鎖、追蹤，並且會報警」。

因為這次的暴動，美國境內有許多零售門市（如Apple Store、Nike等）都紛紛遭人砸破玻璃、闖入門市當中搶劫，使得許多門市不是暫時關閉，就是調整營業時間。

只不過，Apple似乎早就針對這一類的行動有所防禦；因為這些歹徒能夠在門市中偷、搶的iPhone、Mac筆電均為展示品，官方早就在這些展示品當中置入了特殊應用程式，可以防止產品被還原為原廠設定，進一步讓這些產品變得無用。

現在推特上有人貼出照片顯示，在開啟這些搶來的iPhone、Mac筆電後，畫面只會顯示「請儘速歸還給原蘋果門市，本產品已經上鎖、追蹤，並且會報警」。也因為展示品中皆內建了這款特殊的App，不但歹徒搶來無法自用，且也無法進一步的轉賣給他人。

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