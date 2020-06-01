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全美抗議活動暴力升級　蘋果、亞馬遜、Target宣布關閉部分門市

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▲▼全美抗議活動暴力升級，蘋果門市被搶。（圖／達志影像／美聯社）

▲全美抗議活動暴力升級，蘋果門市遭洗劫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美暴動，昨（31）日已有18州27個城市緊急發布宵禁，使蘋果、目標百貨（Target）及亞馬遜旗下的全食超市（Whole Foods）也宣布暫時關閉門市或因應宵禁調整營業時間。

綜合外電報導，近幾日全美各地爆發了大規模抗議，多個主要城市陷入混亂，部分實體門市因搶劫而遭到破壞，大規模暴力示威活動促使包括蘋果、目標百貨及亞馬遜等紛紛因此調整營業。

蘋果在美國擁有271家實體門市，此前有一半門市受到新冠肺炎疫情影響而暫停營業，上周該公司已於近20州內重啟約100家門市。但因近幾日的示威活動，包括明尼阿波利斯市（Minneapolis）、布魯克林及華盛頓特區的數家蘋果門市遭到破壞及搶劫。為此，蘋果已於31日再度關閉部分門市。

目標百貨則於30日宣布，將關閉全美範圍內175家門市。亞馬遜方面，Whole Foods日前才重新開放雜貨配送服務，但由於抗議活動，其已終止線上訂購服務，至於亞馬遜則表示將持續觀察局勢，「我們已在少數幾個城市調整路線或縮編送貨業務，以確保員工安全」。

非裔男子佛洛伊德之死所點燃的怒火，周末蔓延至全美，至少30個城市發生暴動，目前已有27個城市實施宵禁，而德州、亞利桑那州以及維吉尼亞州，已宣布進入災難緊急狀態。國民兵（National Guard）也已經部署在至少15個州，準備隨時協助警察平息動亂。

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