有損校譽！博士房19歲嫌「逼未成年少女拍淫片」...慘遭校方開除學籍

▲N號房共犯姜勳慘遭校方開除學籍。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓Telegram性剝削影片事件引起女性、社會恐慌，而其中在趙主彬（조주빈，音譯）經營的「博士房」中負責協助管理虛擬貨幣帳戶的共犯姜勳（강훈，音譯），慘遭其就讀學校開除學籍。

年僅19歲的姜勳原本是預計今年3月進入首爾科學技術大學就讀的大一新生，然卻因涉嫌以暱稱「Budda」（부따）在博士房內威脅被害女童、少女拍攝、製作性剝削影片，協助招募、管理付費會員，並將所賺取的虛擬貨幣兌換成現金交給趙主彬，而被南韓警方破獲；4月17日移送檢方；5月6日遭羈押起訴。

根據《韓聯社》報導，首爾科學技術大學3日召開學生指導委員會，認為姜勳的行為有損校譽，決定永久開除姜勳的學籍、強迫退學，以示懲戒，未來姜勳更不得透過任何方式復學。

該大學校規指出，懲處在學生分為4個階段，分別是在家反省、一定期間的停學處分、無期限停學、開除學籍，其中開除學籍又可細分為勸導退學與強制退學。校方最後於上月29日決定，將依循總長指示，對姜勳下達強制退學處分。

據悉，姜勳的辯護律師表示，姜勳坦承曾幫忙管理博士房、並上傳性剝削影片。

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