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色狼是模範生　N號房「4人幫」性虐少女前腦袋超正常

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▲▼ 南韓N號房暱稱為GODGOD的24歲男性主嫌。（圖／達志影像）

▲GodGod本名文炯旭，去年還曾準備發表論文。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓Telegram N號房性剝削影片始祖、藏鏡人「GodGod」文炯旭（문형욱，音譯），其姓名和具體身份13日遭警方公開。現年24歲，他是韓京大學建築學系的大四生，去年10月還曾和教授、同學發表如何改善巷弄環境等議題論文，令同學和親友們無法置信，他就是在Telegram上性剝削女性的GodGod。

《韓聯社》報導，文炯旭被捕前是京畿道安養市的大學生，據校內人士以及週遭親友們的回憶，他的個性雖然內向、話少，且沒參加社團活動，但在求學上還算用心、性格踏實，根本不是需校方特別關懷的問題學生。

然而在同學眼中性格穩重的他，不久前卻開始出現異常舉動，明知一年後可以畢業，卻在4月間向指導教授提出休學申請，還表示因個人事由，希望可以延畢一年。

▲▼文炯旭曾在臉書上傳首爾站照片做大頭貼。（圖／翻攝自個人臉書）

▲文炯旭曾在臉書上傳首爾站照片做大頭貼。（圖／翻攝自個人臉書）

4月10日，文炯旭在個人臉書上分享首爾站的照片，並在文中寫道，「首爾站街友爆多，好想睡覺啊......不然就睡在旁邊吧」，當時N號房的主嫌趙主彬（조주빈，音譯）早已被捕，不排除文炯旭可能預想到自己早就被警方鎖定。

不過，其他學生也向《韓聯社》表示，在文炯旭被捕前，校內早就有人猜測文炯旭可能就是GodGod。

根據《亞細亞經濟》，文炯旭的國中同學回憶，「他算平凡的學生，雖然只有一、兩個好朋友，但他在學校從不忤逆老師」；高中同學則回憶，「他求學時沒有太大問題、人際關係也不算太壞......雖然不知道是什麼因素造就他這樣，不過我記得成年後曾在社區某處看見他，就覺得他變得比以前還陰沉。」

▲▼南韓N號房性剝削事件「四人幫」。（圖／資料照／達志影像）

▲N號房「4人幫」，由左至右依序為文炯旭、趙主彬、姜勳、李元昊。（圖／資料照／達志影像）

其實回顧N號房另外3名主嫌，可以發現他們在日常生活上的並無異樣，甚至表現傑出。例如經營者趙主彬長期擔任志工，是外界認定的傑出青年，被捕時令外界跌破眼鏡；負責管理N號房財務、年僅18歲的姜勳（강훈，音譯）在中學時是校內的模範生，還曾擔任學校的學生副會長，且擅長電腦程式；而另一名年僅19歲的共犯李元昊（이원호，音譯）是名陸軍。誰也沒想到4人年紀輕輕，竟是讓數十名少女跌落人生地獄的惡狼。

►N號房性虐始祖身分曝！厚框眼鏡+謎謎眼比熊還壯...夢想當建築工人

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