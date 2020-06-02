南韓再爆多間教會群聚感染　新增38例有36例是社區傳染！

▲南韓近日不斷爆發群聚感染事件。（圖／路透）



文／中央社首爾2日綜合外電報導

韓國中央防疫對策本部通報，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增38例，其中36例為社區感染，主因首都圈多間教會發生小型群聚感染，疫情恐進一步擴散。

韓聯社報導，教會小型聚會發生的群聚感染案例持續增加，新增38例中僅2例為境外移入，且全都集中在首都圈，包括京畿道15例、首爾14例、仁川8例，1例在入境檢疫確診。

韓國各地教會為配合防疫，多已暫停舉行參與人數眾多的禮拜活動，但仍有教會持續舉辦小型聚會，京畿道、仁川市、首爾市等首都圈內多間教會上週末接連傳出小型群聚感染案例。

仁川市主要以一間位於富平區的教會為中心，50多歲女性牧師5月31日確診後，該教會接連出現確診案例，當局指出，該教會24例確診者中逾7成無症狀，感染源在聚會當時可能也無症狀，在未戴口罩近距離接觸下，導致73%出席者都被傳染。

確診者中包括一名幼稚園教師，這名教師5月31日接受採檢後採取居家隔離，6月1日晚上確診，任職的幼稚園已暫時關閉。

京畿道軍浦、安養地區則是有多間教會牧師、信徒與家人5月下旬至濟州島旅遊後確診，相關案例累計至少13例，並有一例死亡。

水原市出現確診案例的教會則與日前發生群聚感染的富川市物流中心案例相關，5月27日參與禮拜的276人全數接受採檢，目前已有8例確診，當局也正就確診者任職的幼稚園、行政福祉中心、住商大樓、店家等進行調查。

韓國至今累計確診1萬1541例，272例死亡，痊癒解除隔離人數增至1萬446例，仍有823例隔離治療中。

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