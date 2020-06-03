《環球時報》5點揭秘美國民警衛隊　近400年歷史、軍備齊全強勁

▲ 美國各州動員國民警衛隊。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國明尼蘇達州「佛洛伊德（George Floyd）之死」引發各地示威，為了控制住混亂情況，截至6月1日止，已有26個州及華盛頓特區啟動美國國民警衛隊，部署超過1.7萬名警衛隊官兵協助維持秩序。對此，陸媒《環球時報》就特別撰文介紹「美國國民警衛隊的5件事」，讓大家對這個單位有更多的了解。

▲「佛洛伊德之死」暴力示威持續在全美延燒。（圖／路透社）



1.是美國輩分最高的部隊

作為美軍現役部隊的後備役部隊，國民警衛隊其實是美國史上最悠久的武裝力量，成立於1636年12月13日，比美國陸軍的成立時間都還要更早，1824年8月25日改名為國民警衛隊。至於空中國民警衛隊則成立於1947年9月18日，與美國空軍在同一天成立。

2.與海岸警衛隊沒有關連

美國有另一個很有名的軍事力量「海岸警衛隊」，雖然和國民警衛隊的名稱中都有「警衛隊」這一詞，但其實兩者完全不是同一個系統，而是分別屬於美國6大軍中的其中兩種。據悉，美國目前6大軍種包括陸軍、海軍、空軍、太空軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊。

3.軍事實力強悍

美國國民警衛隊發源於美國民兵組織，如今只是正規軍的預備役部隊，但是部隊現有實力其實比很多國家的正規軍都還要強勁。國民警衛隊官網發布的最新報告顯示，美國陸軍國民警衛隊數量為33.55萬人，空中警衛隊10.71萬人。另外，美國陸軍、空軍裝備的主戰武器，像是陸軍的M1系列主戰坦克、空軍的B-2隱形轟炸機和F-22戰鬥機等各型作戰飛機，國民警衛隊幾乎都有，而且就連其軍銜、編制、裝備、後勤等，也都與正規部隊相同，在訓練和作戰協同上相當方便。

在美國空中國民警衛隊的武器庫中，更包含各式戰鬥機、轟炸機、空中加油機、預警機、偵察機、運輸機，甚至還有最先進的F-22A戰鬥機，因此也被外界稱為是繼美國空軍、海軍航空兵之後的「世界第3大空中力量」。

▲ 國民警衛隊軍事配備齊全強勁。（圖／路透）



4.頻繁海外參戰

國民警衛隊的主要任務之一是維護治安，針對全球對手的海外戰爭。官網數據顯示，從第二次世界大戰到二戰後，美國每次參與的戰爭中，幾乎都少不了國民警衛隊。其中在2005年，國民警衛隊成員和預備役人員構成一線戰鬥部隊的比例更是比美國歷史上任何一次戰爭都要大。

5.國民警衛隊歸誰指揮

美國憲法提到，美國各州、華盛頓特區以及海外領地都有自己的國民警衛隊。警衛隊經費由聯邦政府和州政府共同承擔。除此之外，啟動國民警衛隊與調動軍隊所需要總統授權不同，各州根據法律有啟動警衛隊的權力，美國憲法同樣也賦予了總統調動國民警衛隊的權力。不過，這次出動的華盛頓特區國民警衛隊較為特殊，因為華盛頓特區國民警衛隊是唯一一個只向總統報告的國民警衛隊，所以出動需得到總統授權。