買飲料「借籃子回家」遭拒絕！她PO文公審反被洗版噓爆…2小時後急刪文

▲賣場內的購物籃僅供店內使用。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

平常去超市應自備購物袋，或是自費買環保兩用袋來裝。一位媽媽昨晚趕在打烊前到全聯買了4瓶運動飲料，但她沒自備袋子又騎機車沒地方放，於是向店員借一個籃子回家，遭到拒絕後憤而PO網，直呼「感覺不好！」結果這篇文2小時就被洗了超過4000則留言，討拍不成反被撻伐。

請繼續往下閱讀...

▲賣場的購物籃本來就不提供外借。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，她趕在打烊前5分鐘進去拿了4瓶飲料結帳，「想圖個方便，借個籃子回家」，店員回應無法讓客人帶回家，除非暫時留證件在櫃台，「感覺不好！奇萌子（不好），家樂福就不會，我也常借，也會告知說籃子還你喔！」雖然原PO說自己每次借用都有還，但她卻在貼文中自曝「家裡有一個（籃子）」，有可能是上次向別家賣場借的籃子尚未歸還。

這篇貼文曝光2小時就超過3800人按讚，留言更是突破4000則，網友幾乎一面倒不認同她行為，畢竟賣場的購物籃、手推車本來就不能外借，「店員遇到這種客人才奇摩子不好吧」、「家裡有一個？借了沒還嗎？」、「萬一你真的沒有拿回來，店員會被罵，買個袋子就能解決，不要造人別人的困擾。」由於這篇文具有爭議被快速洗版，原PO目前已刪除文章。