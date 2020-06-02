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影／通路最低價！平均一片只要4元　全聯6/3開賣「口罩+酒精」防疫組合

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記者陳涵茵／台北報導、攝影

口罩6月起正式解禁，市場上可自由買賣口罩，全聯宣布將於6月3日起正式加入口罩販售行列，當日上午9點開賣，推出防疫雙寶優惠組，組合價199元，口罩平均一片只要4元，號稱挑戰市場最低價。

▲▼店內口罩在約5分鐘內就被搶購一空。（圖／記者游宗樺攝）

▲超商口罩開賣5分鐘內就被搶購一空。（圖／記者游宗樺攝）

▲頂好。（圖／記者陳涵茵攝）

▲全聯6/3開賣口罩。（圖／記者陳涵茵攝）

全聯口罩不單獨販售，開賣防疫雙寶優惠組，包含藍歐兒醫用口罩水藍每盒30枚以及必麗淨75%酒精清潔液500ml，組合價為199元，口罩平均一片只要4元，每人限購一組。

小7於6月1日開賣，每盒50片售250元，平均1片5元；全家每盒50片售299元，平均1片5.9元；家樂福供應不同品牌、大小的醫療口罩，分5入和7入包裝，平均1片9至15元不等；中衛6月2日起鋪貨至各大通路，彩色口罩一盒50片售300元，平均1片6元，全聯開賣一片4元為目前通路市場上最低價。

▲▼愛買排買口罩人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲愛買排買口罩人潮。（圖／記者蕭筠攝）

全聯指出特別跟廠商爭取到販售「口罩+酒精優惠組」，其中口罩由台灣GMP廠專業製作，符合國家標準，並提供安心履歷QR code，讓民眾可雲端追蹤溯源。防疫雙寶優惠組每日門市皆有現貨供應，各家貨量將會陸續到店，皆以每家門市現場販售數量為準，如有不足可採預購制，開立後60日內可交貨，全台限量共12萬組。

▲酒精清潔液、口罩。（圖／全聯提供）

▲全聯推出酒精清潔液及口罩優惠組。（圖／全聯提供）

此外，外島門市澎湖、金門現貨部分則延後二天至6月5日開賣，會依照當日海象及船班抵達時間為主。6月3日起也將同步販售其他醫用口罩，商品同樣以各家門市現場販售貨量為準，總計第一波口罩供貨量約420萬片。

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