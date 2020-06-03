全聯「口罩套組」開賣！每片4元每人限購一盒　民眾卻只想單買

記者陳涵茵／台北報導、攝影

全聯口罩於今（3日）正式加入口罩販售行列，上午9點開賣防疫雙寶優惠組，口罩平均一片只要4元，號稱挑戰市場最低價，9點左右部分分店出現零星排隊人潮，有民眾詢問後表示不想購買有酒精的防疫組合，只想單買口罩，買氣不如預期。

▲全聯開賣「防疫雙寶優惠組」，上午文聖店排隊不到10人。（圖／記者許靖騏攝）

▲全聯6月3日正式開賣口罩。（圖／記者許靖騏攝）

全聯開賣首日口罩不單賣，改賣防疫雙寶優惠組，包含藍歐兒醫用口罩水藍每盒30枚以及必麗淨75%酒精清潔液500ml，組合價為199元，口罩平均一片只要4元，全台備貨12萬組，每人限購一組。

今日上午9點開賣文聖店出現排隊隊伍、文湖店也有零星購買人潮，前往南港中坡店員則表示原通知今日到貨，但物流還沒到達，要明日才開賣，對此，全聯表示各家貨量將會陸續到店，皆以每家門市現場販售數量為準，總計第一波口罩供貨量約420萬片。

▲全聯今日上午9點開賣。（圖／記者許靖騏攝）



全聯指出特別跟廠商爭取到販售「口罩+酒精優惠組」，其中口罩由台灣GMP廠專業製作，符合國家標準，並提供安心履歷QR code，讓民眾可雲端追蹤溯源。

實際前往現場，許多消費者詢問防疫雙寶優惠組後卻無購買，民眾表示：「之前都有用健保卡買口罩，家裡還有酒精，只想要買口罩而已。」對此，業者則表示未來單賣與小包裝也會陸續進貨，前幾日則以販賣口罩加酒精組合為主。

▲全聯口罩不單賣。（圖／記者陳涵茵攝）



各大超商口罩於6月開賣，小7售價每盒50片售250元，平均1片5元；全家每盒50片售299元，平均1片5.9元；家樂福供應不同品牌、大小的醫療口罩，分5入和7入包裝，平均1片9至15元不等；中衛6月2日起鋪貨至各大通路，彩色口罩一盒50片售300元，平均1片6元，全聯開賣一片4元為目前通路市場上最低價。

►比實名制5元更便宜 11大通路「口罩解禁」搶購攻略一次看！

►紅黃招牌全面更換！頂好在台33年走入歷史 網友分析「唯一優點」

►敦南誠品承載他30年記憶 民眾不捨：全新24小時書店讓台北走進新時代

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢