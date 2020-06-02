　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／全台最便宜！全聯宣布這天開賣口罩　平均一片4元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼內湖全聯和7-Eleven房東「大第名廈」店面遭到法拍。（圖／記者徐斌慎攝）

▲全聯將推出防疫優惠組。（圖／記者徐斌慎攝）

中央社

全聯今天宣布加入口罩販售行列，3日上午9時將開賣口罩加酒精防疫優惠組，組合價為199元，口罩平均一片新台幣4元。

口罩銷售解禁，超商、藥妝、量販業者都加入戰局。全聯今天表示，3日上午9時將開賣防疫雙寶優惠組，口罩每盒30片裝，售價120元，平均一片4元，酒精清潔液為500ml，售價79元，組合價為199元，每人限購一組，口罩不單獨販售。

全聯指出，防疫雙寶優惠組每日門市皆有現貨供應，但各家貨量將會陸續到店，以每家門市現場販售數量為準，如有不足可採預購制，開立後60日內可交貨，全台限量共12萬組，外島門市（澎湖、金門）現貨將於5日開賣，會依照當日海象及船班抵達時間為主。

請繼續往下閱讀...

全聯指出，口罩由台灣GMP廠專業製作，符合國家標準，並提供安心履歷QR code，讓民眾可雲端追蹤溯源，除了防疫優惠組，3日也將同步販售其他醫用口罩，商品以各家門市現場販售貨量為準，總計第一波口罩供貨量約420萬片。

愛買昨天起在新竹以北10間門市開賣台灣製醫用成人口罩，每盒50片裝，售價299元，每片平均為5.98元，開賣首日2.5萬片在25分鐘內全數售罄；家樂福則販售5片或7片裝的醫療級口罩，平均一片單價為9.85元至15.8元。

美式賣場好市多在官網販售每盒60片裝的口罩，每盒售價265元，平均一片約4.41元，不過僅為一般口罩，非醫療級。

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
振興三倍券有漏洞「100％換現金」？　經濟部暗藏規則反制
快訊／全台最便宜！全聯明日開賣防疫優惠組　口罩價格曝光
台灣人超愛木瓜牛奶　達人曝「營養價值」！網驚：今才知是外來種
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

朱銘美術館「狗狗野餐運動會」6日登場　汪星人與飼主草地野餐同樂

三倍券有BUG「100％換現金」？經濟部暗藏規則反制

快訊／全台最便宜！全聯宣布這天開賣口罩　平均一片4元

影／金山清水農地無毒友善環境　近4公頃「牡丹蓮」華貴魅力綻放

最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表

彰化萬人驗抗體！張上淳「兩點」分析成效　陳時中：祝他成功

快訊／回家小心！對流雨彈突襲北北基　「5縣市」發大雨特報

小三美日開賣醫用口罩！每片5元有找　銷售通路曝光

周六鋒面接近又變天！「降雨熱區」曝　周五前熱爆...5縣市防36°C↑高溫

機車雙載！勇伯玩命「背對背拉推車」　網搖頭：想檢舉也無法

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

朱銘美術館「狗狗野餐運動會」6日登場　汪星人與飼主草地野餐同樂

三倍券有BUG「100％換現金」？經濟部暗藏規則反制

快訊／全台最便宜！全聯宣布這天開賣口罩　平均一片4元

影／金山清水農地無毒友善環境　近4公頃「牡丹蓮」華貴魅力綻放

最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表

彰化萬人驗抗體！張上淳「兩點」分析成效　陳時中：祝他成功

快訊／回家小心！對流雨彈突襲北北基　「5縣市」發大雨特報

小三美日開賣醫用口罩！每片5元有找　銷售通路曝光

周六鋒面接近又變天！「降雨熱區」曝　周五前熱爆...5縣市防36°C↑高溫

機車雙載！勇伯玩命「背對背拉推車」　網搖頭：想檢舉也無法

特力屋6／5開賣口罩每人可買50片　平均單片售價5元

瘦不下來別哭哭！「微肉感」女孩其實有這麼多魅力　還能輕鬆逆齡

中職／富邦悍將再簽自培球員！李其峰選秀前盼展現自己

這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗

跟川普唱反調！民主黨州長拒派國民兵鎮暴　怒批：只會虛張聲勢

台南安平工業區傳氨氣外洩　消防人員花1小時找到「漏氣」禍首關閉

小孩2個月不上課「露營車流浪全台」　宥勝曝光兒子剴剴「驚人變化」

吃泡發黑木耳竟中毒亡！5招避免「乾貨變毒物」...浸泡逾4小時要換水

朱銘美術館「狗狗野餐運動會」6日登場　汪星人與飼主草地野餐同樂

楊洋全素顏演抗疫醫生！　2020下半年16陸劇預告公開…男神2新戲播出日定了

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

3000元振興三倍券「100%換現金」

中衛口罩出貨！27家通路公開

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

振興券8項Q&A　懶人包一次看懂

PChome 24h參戰　6/3起開賣口罩

全聯這天開賣　口罩平均一片4元

他用針筒當大雕行房　妻泣訴老公變態行徑

對流雨彈突襲北北基　5縣市大雨特報

花4800「亞當式G點按摩」　她哭：被染性病！

禮車出發接新娘　新郎狂追：我還沒上車

女友爸媽要「百萬禮金+32兩金飾」！

12星座「未來一個月」運勢曝光！月中水逆4種人要小心了

振興券加乘效果　搭國旅補助超省

更多熱門

相關新聞

家樂福併購頂好　學者：對全聯有殺傷力

家樂福併購頂好　學者：對全聯有殺傷力

吳師豪說，另一個併購的好處在於，JASONS的消費族群偏向中高端，屬於另一個市場區隔，家樂福併購JASONS，可以順理成章打入中高端消費市場，這起併購案等於說是一舉兩得。

小三美日開賣口罩！每片5元有找

小三美日開賣口罩！每片5元有找

防三倍券「退貨兌現」！家樂福不給錢只退券　

防三倍券「退貨兌現」！家樂福不給錢只退券　

李來希臉書留言：有人買口罩被輾斃　法官判免罰

李來希臉書留言：有人買口罩被輾斃　法官判免罰

「口罩國家隊」4個月共提供7億片！

「口罩國家隊」4個月共提供7億片！

關鍵字：

全聯口罩

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

中衛口罩出貨！27家通路公開

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面