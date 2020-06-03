汽車撞進全聯…他剛結帳離開衰遭命中　收銀、顧客轉頭都嚇傻　

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣湖口地區2日下午2時許發生一起汽車衝入全聯超市的意外，一名男性駕駛開著小客車行經湖口全聯準備將車子停放在超市前的停車格時，竟直接衝破大門，造成一名男性顧客受傷，所幸傷者無大礙，經警方對肇事駕駛酒測發現酒測值為零，店家初估損失7萬元，相關肇事原因仍在釐清當中。



▲駕駛準備停車時，不知為何沒減速直接衝進大門。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



一名年約60歲的男性駕駛2日下午開著車準備到湖口全聯超市購物，沒想到在停車時不明原因未減速直接衝進店內，當時正在超市內結帳的顧客與收銀人員都被這突如其來的意外嚇傻，超市的玻璃大門碎一地，一名剛結完帳、拎著購物袋準備離開的男性顧客也慘遭小客車命中，當場噴飛。

一旁的民眾與超市人員緊急上前幫忙，所幸傷著止輕微的擦挫傷，並無大礙。據了解，肇事駕駛說，當時自己正準備將車輛減速進入停車格，卻不知為何車輛未減速反加速；經警方酒測後發現，肇事駕駛無酒駕情事，店家初估損失7萬元，相關肇事原因仍在釐清當中。

▲汽車（藍圈）衝進去時，一名顧客（紅圈）剛好結完帳要離開。



▲▼監視器拍下完整畫面。

▲網友拍下慘狀上傳至網路。（圖／翻攝我愛湖口鄉）

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