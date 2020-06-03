神攝手出動！來「嘉」追日環抽iPad　捕捉天文奇景賺萬元獎金

▲「日環食下的嘉義之美」攝影比賽即日開徵。（圖／漫步在雲端的阿里山提供）

胡至欣／嘉義報導

俗稱「天狗食日」的「日環食」將在6月21日夏至出現，全程估計2小時39分鐘，錯過這一次，要在台灣再見此景可得等上195年！其中嘉義因有北回歸線經過、環食帶的正中央剛好通過嘉義，是清楚目睹天日環食的最佳地點之一，為了迎接這場難得一見的天文盛事，嘉義縣市政府相繼推出一系列精彩活動。

嘉義縣政府首推6月北回歸線太陽館「621日環食之旅」，結合嘉義縣25家旅宿業者祭出多項優惠方案，包括3家觀光旅館、11家旅館及11家民宿，提供房價折扣（最低4折起）、房型升等、買一送一或加贈伴手禮、生態導覽等服務。

另外，縣府更與知名攝影社群粉絲專頁「嘉義之美」、「漫步在雲端的阿里山」聯手推出「太陽之都-嘉義Chiayi-日環食下的嘉義之美」攝影比賽，號召神攝手捕捉嘉義縣特色地標結合日環食奇景，收件日期至7/3日止，預計於7月中旬進行評選，金、銀、銅三獎將各頒發新台幣2萬元、1萬5千元、1萬元獎金，另外20名優選也有1千元獎勵金，總獎金超過新台幣6萬5千元。

▲「日環嘉義好好玩」好康三重奏。（圖／翻攝自2020嘉義市日環食系列活動臉書）

至於嘉義市政府則於北香湖公園規劃主場活動，周圍以天文及日環食意象為設計靈感，打造出4座特別的裝置藝術，在裝置藝術的環繞下，安排有大師講座、無人機展演等豐富活動。而為了造福無法親臨現場的天文迷，6月21日當天也將以節目形式進行觀日連線互動，透過網路直播，讓民眾無論身處何地都能可欣賞日環食。

同時市府也推出「日環嘉義好好玩」活動，串連40家優良商家成為特約商店，包含旅宿、食品、禮品及文創商品等各領域，除了提供各式優惠活動，還有滿額贈禮方案，即日起至6/30日，至合作特約商家，消費達指定金額即可領取觀光護照並參與集章活動，完成集章就有機會獲得iPad。