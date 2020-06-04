▲「瞬影‧永恆」鳥類生態攝影展，移展家齊高中藝廊，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第5屆「瞬影‧永恆聯展」結束展覽後，受到家齊高中邀請移展到該校家齊藝廊展出，「黑琵先生」生態攝影家王徵吉老師、家齊高中校友會理事長皆蒞臨會場，開幕儀式由拍鳥俱樂部會長黃蜀婷主持，高二語文實驗班以「我們沒有家」的rap說唱創意開場，展現青春活力，說唱歌詞也融入宣導生態保育的重要性。

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拍鳥俱樂部會長黃蜀婷表示，「瞬影‧永恆聯展」不僅是愛鳥、拍鳥及愛護野生鳥類以及其棲地環境的攝影愛好者一起交流，也讓參觀師生可以近距離觀察到難得一見的鳥類，潛移默化深植保育觀念，由她發起籌組以來，凝聚成員對台灣生態保育的共識與力量，透過攝影作品推廣生態教育，讓民眾認識鳥類及親近大地、愛惜生態。

發起人黃蜀婷會長為家齊高中校友，特由同為鳥類攝影愛好者的校長張國津邀約返回母校策展，透過鳥類生態攝影，向校內師生宣導「減塑」及愛護生態的環境友善理念。

與會的「黑琵先生」王徵吉老師，特別印製自己的黑面琵鷺作品做為明信片，送給家齊師生，並且無償提供黑面琵鷺明信片500張義賣，所得亦捐獻給學校學弟妹急難救助使用，王徵吉說，自己曾經為了等待拍攝一張心中滿意的畫面等了許多年，希望透過這些鳥類生態作品，讓社會大眾能關注和保育這些鳥類。

拍鳥俱樂部發起人黃蜀婷表示，她也邀請當年導師參加開幕茶會，導師有事無法前來，包紅包祝賀展覽成功，當下她

捐出當學校學生急難救助金，想把愛傳出去。黃蜀婷強調，攝影家們進行的是第一線的生態觀察者，看到非法獵捕或是生態汙染都會立即通報。希望藉由引介鳥類生態攝影展進入高中校園，創造「生態保育、生態觀光、生態攝影」的三贏，對人鳥和諧皆有相當助益。

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