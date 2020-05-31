日環食魅力無法擋　嘉義市店家推特色造型咖啡甜點

▲「日環嘉義好好玩」日環食特約商家等你來。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府因應6/21日全食，特別規劃「日環嘉義好好玩」活動，數十家嘉義特色商家熱情響應提供優惠及特色美食，要讓每位來到嘉義的遊客感受最熱情的嘉義魅力！

嘉義市東區忠孝路上的「呈咖啡」，清新溫暖的店舖無時無刻都飄著咖啡香，已經鑽研咖啡十五個年頭的老闆林紀呈，販賣咖啡堅持手工烘豆，每一顆咖啡豆都經過林紀呈的細心烘焙，搭配精湛的手沖技術，煮出一杯又一杯層次豐富、口感絕佳的咖啡，經營七年半以來，培養出一批喜好品嚐手沖咖啡的老顧客，這也讓他感受到市民品味正在不斷進步。

▲「呈咖啡」設計日環食咖啡。（圖／嘉義市政府提供）

為了嘉義市日環食活動，他特別設計了一款日環食咖啡，畫面上呈現日環食唯美的意象，並以巧克力粉堆疊出咖啡風味的層次。林紀呈老闆說，這次在嘉義市有這樣機會，可以觀測到難得一見的日環食，能夠設計出一杯咖啡留下紀念，感到相當榮幸，也希望大家能透過這次天文奇景，並細細品嘗嘉市。

「常常手作」，是由兩位大男生陳嘉倫、陳宥名經營的甜點店，兩個人因在嘉義讀書而結識，雖然非餐飲本科，但因兩人對食物及手作的嚮往，進而自學鑽研甜點、鹹派等手做的料理。並決定於三年前一起開店，開業後已有許多饕客愛上他們手作的味道而「常常」造訪。

▲「常常手作」打造具有日環食特色的點心。（圖／嘉義市政府提供）

店裡面主要販售的品項為甜塔及鹹派，不少人都是路過被櫥窗裡各式的美麗點心所吸引後一試成主顧。陳嘉倫說，對於這個難得一見天文盛事，他們覺得一定要全力參與，期望透過他們手作創意料理為嘉義市創造更為豐富的味道，所以特別以「夏至在嘉義看日環食」做發想，打造一款具有日環食特色的點心。

利用當季的芒果製成香甜慕斯搭配微酸的百香果奶油餡和果凍，與酥脆塔皮形成口感對比，再融入阿里山烏龍茶做成茶凍增加層次感，最後頂層放上塔皮餅乾，外圍露出一圈芒果果凍淋面，表現出日環食的意象。

教育處長林立生表示，「日環嘉義好好玩」還有很多特色商家等你來發現，6月1日起至6月30日止，只要至各合作特約商家，消費至指定金額即可領取觀光護照並參與集章活動，集滿並回郵就有機會抽iPad！合作特約商家名單可至活動網站查詢：https://reurl.cc/oLp7vD。

►卸妝竟能養出「小V臉」！快學4步驟按摩 搭配這罐更有效