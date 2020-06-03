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8小時N95重壓起水泡！33年護理師憶「首批武漢包機」：不懼感染是本質與初心

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▲▼武漢包機返台現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲武漢包機國人返台時，護理師不畏艱辛，在第一線守護國人健康。（示意圖／翻攝衛生福利部臉書）

文／護理師蔡麗珍

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，台灣的防疫經驗與成果舉世有目共睹，面對這次疫情來襲，政府超前部署及正向防疫的作為，勾起我在17年前的SARS防疫經驗記憶。從事護理工作33年的我，當年在第一線照顧病人外，更擔任自我防護教育訓練種子教師，精熟感染控制的各項防護，此時此刻「捨我其誰」的使命感，讓我有機會參與首批武漢專機接機的歷史性任務。

防疫任務就是隨時待命，2020年2月3日我適逢休假，接到出勤武漢專機接機的緊急徵召，趕緊奔回醫院和另一位護理師穿上制服要趕往桃園機場，但擔心計程車誤會不敢載我們，外子獲悉後也加入任務，快速送我們到桃園機場報到，且說「結束任務後隨時call我，我會去接你回來。」那一刻我紅了眼眶。原來，我能在護理工作中自在茁壯，不可或缺的是家人的支持與體諒。

請繼續往下閱讀...

由於是特殊緊急任務，很多資訊都不明確，不知飛機幾點到？沒有旅客資料，這些都到了現場才獲得資訊，但當時來自各個醫院的15位護理人員卻能現場機動分組，沙盤推演後續可能的工作流程，各司其職。接機那夜很冷，身上的防護衣抵擋不了冷風直灌，遊覽車司機邀請工作人員上車待命，我們趁機對後勤人員，示範如何正確穿脫防護衣及裝備，此舉減少不諳防護設備人員的擔心與疑慮，司機大哥說「白衣天使的指導嚴謹又到位。」海關人員對於我們散發的熠熠光芒也說「護理的熱情真是無所不在」。他們的回饋道出了護理工作平凡而又偉大，瑣碎而又不易。確實我們都把簡單和平凡演繹成無數個精彩。

接近午夜，同胞們企而望歸的包機終於落地，相信回到台灣的他們，一定感受到如釋重負的安全感。檢疫的程序循序進行，測量體溫、脈博、血壓、詢問過去疾病及用藥史等護理評估，詳細指導各項防護措施、入住須知、每日要執行的常規等，並以書面說明發給每個人，儼然像是一套完整的入院護理，這些「護理師的日常」工作，所不同的只是全身的防護裝備。

當日卸下裝備後，我發現在連續配戴8小時N95口罩，耳朵出現發紅起水泡的「二級壓傷」，這還只是一趟短時間的任務而已，不禁要向在醫院負壓隔離病房的護理人員致敬，他們的壓力及可能的傷害有過之而無不及。疫情當下，各級長官及社會大眾都肯定護理的奉獻精神，源於我們的一滴汗水，一份真情，不懼感染的風險是護理的本質與初心。

揭開人生帷幕的是護理師，拉上人生帷幕的也是護理師，新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻的抗疫更是護理師。參與這趟任務，秉持「傳護理之光，承護理之責」的使命，熾燃成生命的燭炬，以我的日常，與團隊共同守護世界的失常，實踐心中那一份專業的驕傲。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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