深圳首例！孕婦抗疫後生子　男嬰自帶新冠抗體

▲原是新冠病毒肺炎無症狀感染者的孕婦小雨，5月30日順利在深圳第三醫院產下健康男嬰。（圖／取自讀特新聞深圳特區報）

記者陳政錄／綜合報導

新冠病毒的高傳染力讓人聞之色變，但據深圳當地媒體報導，日前深圳首名作為新冠病毒無症狀感染者的孕婦，在經治癒後，產下一名健康男嬰，且一出生就攜帶了新冠病毒的抗體。

據了解，該名孕婦小雨（化名）籍貫為湖北武昌，長期在深圳居住，自1月中旬前往湖北探親，在武漢停留一晚後，月底曾經發燒到38.5度C，但好轉後便沒有再出現症狀。

▲武漢年初疫情嚴峻，並因此封城。（圖／路透社）

接著，雖然小雨和她的母親都被驗出新冠病毒核酸呈陽性，但小雨沒有繼續出現咳嗽、發燒等症狀，被判定為大陸所謂的「無症狀感染者」，在經過隔離後，6次核酸檢測陰性，醫院判定康復可以出院。

之後，小雨於5月30日，在深圳市第三人民醫院產下一名健康男嬰，體重3340公克，而為了迎接他們母子，醫院人員均做好防護，包括羊水、胎盤等也第一時間送往檢測。

最後，小雨和小雨的兒子新冠病毒核酸檢測均呈陰性，男嬰更是有抗體陽性反應，等於初生就自帶抗體，但值得注意的是，胎盤和胎膜中卻檢測出了病毒核酸陽性。

深圳市三醫院婦產科主任夏俊霞說，「胎盤和胎膜是母嬰阻斷的首要器官，是保護寶寶的天然屏障，如果感染了少量的病毒、細菌，胎盤和胎膜是可以阻斷它們侵害寶寶的。」而後，小雨母子於6月3日順利出院。

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