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警察遭撞飛後重摔落地！紐約街頭爆惡意襲警事件　目擊民眾嚇傻

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記者楊庭蒝／綜合報導

美國佛洛伊德之死讓全美各地掀起大規模示威行動，甚至有放火、搶劫的行為出現，引發警民武力衝突。紐約街頭2日傳出有民眾開車衝撞警方，造成員警重傷，緊急送往（Lincoln Medical Center）急救，雖然不能確定是否與示威行動有關，但在這敏感的時間點，不免讓人產生聯想。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，從目擊者的影片中可以看到，一位員警正以肉身試圖阻擋一輛深色轎車前進，結果轎車反而加速撞飛員警逃逸，讓該名警察騰空旋轉數圈，撞到另一輛車子後才落地。

目擊者嚇傻大聲尖叫，幾名疑似軍方的人士見狀後立刻衝到了路口，關心受傷員警的傷勢，隨後紐約市警察局（NYPD）的警車也立即趕到現場，協助傷者前往醫院急救。

紐約市警察局證實，受傷的人是中士階級的員警，目前病情穩定沒有大礙，還沒有逮捕到相關的嫌疑犯。

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