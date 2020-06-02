桃園觀旅局粉專7入選新名投票開跑　快來參加抽大獎

▲桃園觀旅局粉專7入選新名投票開跑。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀光旅遊局「愛ㄑ桃」官方臉書專頁，啟用以來，因履有民眾反映難記又不知如何拚打「ㄑ」？觀旅局經展開為期1個月的網路徵名、票選活動，有「愛趣桃、桃園旅遊、旅行桃園、樂遊桃園、一路玩桃園、桃園好好玩、桃園玩樂日誌」等7個粉專名稱入選，即日起迄6月15日止，進行第二波票選抽大獎活動！

▲桃園觀旅局粉專7入選新名投票開跑。（圖／觀旅局提供）

市府觀旅局2日指出，官方社群當初以「愛ㄑ桃」為名，其實有2種含義，1種是取「喜歡出門玩」的台語諧音，另1種是「愛去桃園」旅遊之意，不過屢有民眾反映搜尋桃園觀光旅遊官方Facebook及Instagram「愛ㄑ桃」時，常因記不起粉絲團名稱或不知其中的「ㄑ」該如何拼打，而錯過桃園觀光旅遊最新訊息，因此決定發起徵稿更名活動。

觀旅局舉辦粉絲頁更名活動，民眾熱情踴躍提出創意十足的提案，經嚴選7個粉專名：愛趣桃、桃園旅遊、旅行桃園、樂遊桃園、一路玩桃園、桃園好好玩、桃園玩樂日誌等名稱，即日起迄6月15日止，進行第二波票選，只要參與投票，即可抽微電腦電子鍋、便利商店禮券等豐富好禮，天天都投票，中獎機率越大！桃園觀旅局粉專持續提供各式資訊，不論是旅遊新景點、巷內美食或好禮抽獎，更貼近大家的旅遊期待及日常樂趣。

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