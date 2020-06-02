林鄭月娥：國安法通過很踏實　中央出手「是給香港生機走出困局」

▲林鄭月娥接受央視訪問。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥2日接受央視採訪表示，看見全國人大通過「港版國安法」草案，心裡感覺很踏實，因為如果不是中央主動出手，香港可能不能解決當前的問題，「國家幫忙香港走出一個困局，因為其實回歸23年，基本法23條不能立法，所以這個時候中央出手，是給了香港一個生機走出困局，如果沒有穩定的局面，香港的經濟、民生都會受到很大影響。」

林鄭月娥提到，香港特別行政區在過去一年面臨的局面非常嚴峻，暴力事件不斷發生，令社會出現前所未有的動盪，「在過去的一年，每天的心情都很悲傷，為什麼那麼多人沒有好好珍惜香港，尤其是珍惜『一國兩制』下的優勢，令人心痛的另外一方面就是見到很多的年輕人，受到媒體的迷惑或網路上的鼓動，就做了一些完全不正確的事，如今想來依舊痛心。」

美國總統川普日前表示將就「港版國安法」展開制裁。林鄭月娥指出，有中央的堅定決心和香港市民的支持，不會懼怕任何威脅，「這些指責都是雙重標準，全世界任何國家都需要維護國家安全的法律，而且從國家層面制定國家安全的相關法律，也是所有國家中央層面應當要做的。」

林鄭月娥提到，其他國家對此次立法做出批評是毫無根據的，儘管恐嚇要「制裁」「取消特殊位置」，但香港也不需要擔心，因為中央這次立法的決心是堅定的，香港特區政府全力支持、充分配合此項工作的決心也是堅定的，相信廣大的香港市民也是堅定支持的。

林鄭月娥表示，未來隨著香港社會逐步恢復穩定，特區政府將把工作重點放在發展民生和恢復經濟方面，「香港經歷過去的一年，首先有中美的貿易糾紛，隨後是修例風波引起了暴亂，過去的幾個月又是全球疫情的困擾，可以說是三重打擊。」

林鄭月娥強調，「我們維護的不單是750萬人的安全，也是希望能堵住對於國家安全的一個漏洞，讓香港不會成為國家安全的一個風險，一個缺口，也希望14億人民的生活能穩定、安全。」