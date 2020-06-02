俄羅斯插畫家卡佳手繪台灣石虎　防護衣結合「白藍紅」國旗躍當地媒體

▲插畫家卡佳攜手台灣醫療團隊，石虎防護衣登上俄國媒體版面。（圖／翻滾毛孩-毛孩出任務提供）



記者林銘翰／台北報導

台灣國際交流又有喜事，俄羅斯插畫家卡佳的三隻石虎2日在俄羅斯醫院現蹤，俄羅斯醫護人員拿到貼上台灣石虎圖樣的防護衣，個個比出「台灣真讚」的手勢，代表經由榮總神經外科醫師鄭宏志團隊的「送防護衣到俄羅斯」計畫成功，也開啟一連串的的醫學合作，俄國民眾也因此認識了台灣可愛動物石虎與雙方交流的一段軼事。

今年四月，新冠肺炎疫情蔓延歐洲，俄羅斯的狀況也直轉急下，卡佳莫洛措娃（Katya Molodstova）和台北榮總醫師發起了「送防護衣到俄羅斯」，將兩批防護衣分別寄到俄羅斯Ulyanosk州各醫院。

其中，首批防護衣已於上週到達，經俄國最大電視台「全俄國家電視台」的報導，將新聞播送給俄羅斯全國民眾，第二批防護衣在2日抵達，更由直屬俄羅斯總統的經濟及公共政策學院，將防護衣配送給第一線對抗肺炎的醫院。

▲插畫家卡佳攜手台灣醫療團隊，石虎防護衣登上俄國媒體版面。（圖／翻滾毛孩-毛孩出任務提供）



在今天的視訊會議上，俄方醫院總代表Svetlana Alexandrovna Suvorova醫師發表感謝，肯定此次計畫非常有助於俄國現在的抗疫工作。院長Vyacheslav Vitalievich VAKHOVSKIY則激動表示，這是一次難能可貴的合作經驗，他對於不遠千里而來的醫療物資深受感動，並邀請鄭宏志團隊參加七月份的醫學會議，發表研究報告。

此外，院方也特別感謝卡佳，在疫情嚴峻期間與台灣團隊進行聯繫，這批防護衣將貼上為台灣繪製的石虎插畫，並排列成白藍紅的國旗色彩，讓俄羅斯民眾也能了解台灣，這些貼有石虎貼紙的防護衣也吸引俄羅斯媒體注意。

隨後，雙方醫療團隊針對新冠肺炎的治療、案例追蹤交換意見，俄羅斯醫院將提供案例研究、以及其他醫學資訊建立交流管道，為了感謝台灣醫師們與外交部的協助，卡佳也拿出一幅繪有代表俄羅斯醫師的新插畫，將請莫斯科駐台代表處將繪畫轉贈與鄭宏志團隊，以表達對台灣醫護團隊的感謝。

▼插畫家卡佳攜手台灣醫療團隊，石虎防護衣登上俄國媒體版面。（圖／翻滾毛孩-毛孩出任務提供）



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