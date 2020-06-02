忘了拔鑰匙！銀色豐田等紅燈　駕駛座「一整串插門上」路人驚呆：怎開的

▲欸？車門上插的那是什麼？（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「在台灣，常常看到有人忘記拔機車鑰匙的。」一名網友日前則是在停紅燈時，遇到前方一輛銀色TOYOTA，眼尖發現一個亮點。只見一把車鑰匙就插在TOYOTA駕駛座的車門鑰匙孔上，但明明車子不僅發動了，還跟他一起等紅燈，讓原PO忍不住驚呆「這……這車是怎麼開的呀？」照片一出也吸引其他網友留言開玩笑。

這位網友在PTT的StupidClown板上發文「忘了拔鑰匙」，只見他正在等紅燈，前面停著一輛銀色豐田，乍看之下沒什麼特別的。不過仔細一看，豐田的駕駛座車門上，一把車鑰匙正插在鑰匙孔裡，讓原PO秒呆，說在台灣常看到有人忘記拔機車鑰匙，但明明眼前的汽車鑰匙似乎插在車門上，讓他好奇到底要怎麼發車。

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▲居然是車鑰匙啊！車主你怎麼發車的啊 XD（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，其他網友紛紛笑噴留言，「那是裝飾啦，其實裡面是人力在踩輪子」、「本來以為是普通的忘記拔鑰匙文，結果……」、「電影裡都儀表板下扯出兩條線，接通一下就發動了」、「這太強，不推不行」、「聲控車所以不用拔鑰匙（咦？」、「俄羅斯口音：Engine start。」

不過就有人猜測，車主應該是有放備份鑰匙，「怕自己忘了拔，所以備份鑰匙惹」、「大概是丟習慣了，車上有備份鑰匙吧」、「用鑰匙開門、上車，三秒忘記鑰匙在哪，拿出備鑰發動車子？！下車時應該就會發現了吧」、「有的車鎖頭壞掉不會整組換，所以開門的鑰匙跟發動的會不同把。」

本站去年6月也曾報導《車鑰匙插後車廂！白色豐田路上「照樣奔馳」 她震驚：怎麼發動的？》，無獨有偶，另一台白色Toyota是後車廂插著車鑰匙，就這樣開在路上，讓目睹女網友也看傻。據了解，若不小心遺失原廠車鑰匙，要複製一把不見得很容易，現今許多車子都有「晶片防盜」的設計，因此要打一把新鑰匙可能必須回原廠設定，比較麻煩。