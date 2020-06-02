台灣人超愛木瓜牛奶　水果達人曝「營養價值」！網驚：今天才知道是外來種

▲木瓜。（圖／農委會提供）

記者黃君瀚／綜合報導

提到在地水果飲料，「木瓜牛奶」肯定是最紅的國民飲品之一，從夜市攤販、手搖杯店到便利商店都有它的蹤跡；就有網友好奇，這種喝起來甜甜、底部會剩一堆渣渣的產品，是怎麼在千變萬化的水果牛奶界脫穎而出，贏得廣大台灣人的喜愛？結果成功釣出專業的水果達人回覆，知識滿滿的分析讓無數人佩服。

水果達人「大木瓜博士」1日晚間在PTT發文，提到台灣最早關於木瓜的紀錄，可追溯至1685年的《台灣府志》，「與白箄麻相似，葉亦彷彿之，實如柿，肉亦如柿，色黃，味甘而膩，中多細子。」他推測，木瓜可能早在明鄭時期便已引進台灣。

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雖然木瓜很早就引進台灣，但那時味道並不很受歡迎，更多人抱持的是「我ok、你先吃」的態度，是經過一次次引進及改良後，才慢慢變成大眾能接受的味道。剛好台灣在緯度、溫度、雨量上，都是理想的栽種環境，木瓜就漸漸的從日治時代專屬權貴的高貴珍品，成了平民階級都能享用的好吃水果。

有趣的是，木瓜牛奶的誕生可能是陰錯陽差。大木瓜博士說，過去政府推廣種植木瓜，是為了提高出口量、增加外銷，結果木瓜大豐收，但卻出現了嚴重過剩，「政府沉重的滾動式檢討後，決定放棄木瓜來抑制產量，多出來的勞力，轉嫁到酪農業，改來提升牛奶產能。但賣不掉的木瓜還是沒解決阿，而且浪費bad！」

▲木瓜搭牛奶可說是好喝又健康的黃金組合。（圖／記者許展溢攝）

就在這時，有商人出現了大膽的想法，乾脆把賣不掉的木瓜和多出來的牛奶加在一起。於是，木瓜牛奶就從60年前的「熱門打卡點」冰菓室誕生，兩者融合意外好喝，頓時風靡大街小巷，「後來與其說是流行，更像是成為一種台灣在地文化，所以慢慢變成不只路邊，連超商都能看到的國民飲品！」

大木瓜博士說，隨著時代演進，木瓜牛奶吸引人的除了流行、文化、口味等元素外，「營養」也是人們很重視的一環。從中醫角度來看，木瓜性平、味甘，有補益、緩和的作用，《現代實用中藥》、《全國中草藥匯編》中都有提及，簡單來說就是木瓜對整胃、消化有一定的益處。

至於西醫方面，根據現代藥理研究，木瓜含有木瓜蛋白酶（papain）、番木瓜鹼（Carpaine）、胡蘿蔔素，和維他命A、C等等，簡單說除了營養，也有助消化、促進腸胃蠕動的功用。大木瓜博士認為，木瓜有中西醫認證的各種好處，是人們喜歡的原因之一。

這篇專業分析文一出，立刻引起廣大網友讚賞，「你知道怎麼種出又大又甜的木瓜嗎」、「等等下去超商拿一罐」、「害我想喝木瓜牛奶了」、「日治時期台灣名產木瓜糖」、「原來木瓜是外來種」、「新鮮的木瓜牛奶一定要現喝」、「長知識，我一直以為木瓜是台灣的水果！」