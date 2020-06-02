吃便當驚見「捲曲詭異怪蟲」！　網揭真實身分：賺到了

▲一名網友吃便當時驚見詭異怪蟲。（圖／翻攝自PTT）

實習記者施怡妏／綜合報導

有許多人「餐餐老是在外」，習慣方便又快速的外食生活，但吃外食最令人擔心的就是食安問題。一名網友在吃便當時發現一隻怪蟲，嚇得拍照上網詢問，「便當裡這是什麼蟲啊？吃到會死嗎？」有專業網友出來解答，「你查縮頭魚蝨看像不像」。

一名網友中午買了便當，快要吃完時發現裡面有一隻褐色的蟲，嚇得他在PTT上問卦，「這是什麼怪蟲？好險有在看才沒有吃下去，但是周圍的飯好像有沾到，這蟲有沒有毒QQ？」該蟲外型捲曲，若不仔細看有可能會不小心吃下肚，文中也附上怪蟲的照片，大小跟飯粒差不多。

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PO文吸引許多人前來留言，有些人認為這是「高級蛋白質」，「這種蛋白質含量很高賺到了」、「吃下去能有多種能力」、「加量不加價」。也有專業網友跳出來解答，該蟲其實是「縮頭魚蝨」，「看起來比較像魚蝨」、「魚蝨，應該是混在蝦米裡面的」、「魚舌頭那隻吧，微妙的生物」。

▲縮頭魚蝨是以魚的血液為食。（圖／翻攝自維基百科全書）

縮頭魚虱蝨（Cymothoa exigua、tongue-eating louse），俗名食舌虱或食舌蟲，是一種寄生的甲殼類，依附在魚類的舌根，抽走舌頭上的血液使其萎縮，但牠們不會對魚造成傷害。當縮頭魚蝨取代舌頭後，它們一方面會以魚的血液為食，另一方面吸取魚的黏液，並善盡舌頭的功用。