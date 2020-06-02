高人氣網美被路人抓包「無P真面目」　本尊長這樣…高EQ反擊網讚：真女神！

▲小紅書網紅被路人側拍「出賣」真身。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

社交平台上的「女神」未必能盡信！大陸一位身材纖細、膚色白皙的可愛嫩妹在「小紅書」上小有名氣，經常利用自己的優勢分享穿搭照片，吸引了不少狂粉。不過，日前她與另外一位正妹外拍網美照，疑似被路人側拍到真身，慘被直接PO出公審，遭到網友瘋狂嘲笑，「果然是亞洲四大邪術，只有髮型一樣！」

據《香港01》報導，在P圖大神的手中根本就不存在有顏值普通，經過一番修圖後，瞬間變身性感女神。今次被路人「出賣」的是大陸網紅「coeyyyy」，日前卻被路人抓包真身「簡直換了一個人」。

照片對比顯示，身穿粉色裙子的女孩現實中的外貌，根本與小紅書上的照片判若兩人，真實是「棉花糖女孩」，穿得裙子直接大了幾個碼。對此，網友一面倒狂笑，「神級P圖技巧」、「我笑了，網戀需謹慎」、「普通人缺的是技術，怪不得」、「原來世上是沒有美女，只有騙子！」

▲▼網紅被路人拍到真實樣子。（圖／翻攝自網路）

被路人踢爆真身後，該網紅沒有被譏笑擊倒，反而直接PO一個超詳細的教學帖，教網友「換臉式P圖」，掀起熱議。她坦言，「女生P圖現在都是小事吧，誰不希望自己美美的呢？」之後，她更在數天後公開自己的「換臉式高清P臉教程」，附上超詳細利用手機應用程式的P圖步驟。

該網紅雖然P圖引起不少網友辱罵，但這個大方的舉動，開始獲得網友稱讚，真女神，「愛美之心人皆有之」、「剛開始覺得你這樣翻車被噴活該，但是又想了想，其實你只是一個想讓自己的照片稍微漂亮一點的女孩」。

►戴口罩也要記得保養

▼她直接大方教網友P圖。（圖／翻攝自網路）