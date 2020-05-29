卡卡兒認輸了！420字求原諒「咖啡店很值得去」：我會主動繳交罰款

▲卡卡兒發聲明認錯！（圖／翻攝卡卡兒IG）



記者劉維榛／綜合報導

正妹卡卡兒日前不滿在咖啡店換鞋被勸阻，事後店外爆甩飲料，又號召粉絲1星負評洗版舉動，網紅一夕變網轟！昨（28）日她寫下869字回槓店家，直言影片斷章取義，要求業者道歉。如今過了1天，卡卡兒態度180度大轉變，420字聲明「我會主動去環保署繳交罰款，並且親自去向Bonica cafe店長道歉致意，請求原諒！」

眼看風波越演越烈，卡卡兒已刪除869字的討拍文，如今態度放軟，不再一昧討道歉，反以「4次對不起」懇求眾人原諒，「無論何種原因我都不應該亂摔東西，並造成店家困擾。」卡卡兒也強調，除了會親自去店裡向業者道歉，也會赴環保署繳交罰款。

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▲卡卡兒認輸！（圖／翻攝自卡卡兒IG）



卡卡兒420字道歉聲明如下：

我沉澱了一整夜，冷靜思考過後，我想為自己的行為正式，且認真地向Bonica cafe的店長、夥伴及社會大眾道歉。

無論基於何種理由，我都不應該不顧大眾觀感，在餐廳裡換鞋，也無論何種原因我都不應該亂摔東西，並造成店家困擾。

更不應該，在自己的社群網站主觀的批評Bonica cafe的店長，讓自己的支持者去留負評，造成店家的困擾，我很抱歉，對不起！ 我也不應該用情緒化跟無知的言語，導致雙方在網路上攻訐，甚至讓Bonica cafe遭人誤會，我會刪除造成店家及社會大眾觀感不好的文章，對不起！ 在漂亮的Bonica cafe裡，可以同時兼顧寵物友善，跟店裡可愛的狗狗們玩，且裝潢擺設都很特別也很美很值得大家去，希望大家可以繼續支持Bonica cafe。

此外，我會主動去環保署繳交罰款，並且親自去向Bonica cafe店長道歉致意，請求原諒。

最後，我對不起所有支持我的朋友與家人。

讓你們因為我犯下的衝動行為以及對店家的沒禮貌，遭受無謂的批評！

我在此誠心實意道歉，非常對不起，

這幾天佔用的媒體/社會資源。

有關各方的譴責，我會概括接受並深刻檢討反省及改進。