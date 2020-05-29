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譚兵讀武／軍隊「賺外快」埋惡果　「豬將軍」劉峙讓蔣介石輸掉國共內戰

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記者曾俊豪／台北報導

大陸今年的年度國防預算達人民幣1.26兆，約台幣5.3兆，成長6.6％。事實上，中共早年剛建政時，為了拚經濟，一度採取裁軍、砍軍費的方式，甚至允許軍隊經營外務增加收入，就連當年的國民黨也是一樣，軍隊將領做生意影響本業，最終丟掉大好江山。5月29日中午12時30分，《譚兵讀武》第五集帶您回顧知名國民黨的「豬將軍」劉峙，以及震驚解放軍的400人假軍隊事件。

本週《譚兵讀武》為兩會特輯，節目一開始，北京前線特派員芳芳將為大家解密今年大陸國務院總理李克強的政府工作報告。軍費部分，今年預計增加6.6％的國防預算，總金額1.26兆雖然是台灣的15倍之多，但對比近年解放軍的國防預算，今年的成長幅度明顯減少。

▲▼譚兵讀武,兩會,國防預算。（圖／翻攝譚兵讀武）

▲譚兵讀武第五集將解密大陸國防預算。（圖／翻攝譚兵讀武）

最根本的原因便是新冠肺炎疫情。特派員芳芳表示，今年解放軍有一筆相當特別的支出，就是所謂的「預備金」，此「預備金」並非用在戰爭時期，而是主要應對重大災難，上一次使用的時間點便是在川震。

特派員芳芳指出，武漢在1月底祭出封城措施，解放軍進駐需要生活物資、軍車需要交通費用等，都是「預備金」動用的範圍。至於年度軍演是否受到疫情影響而停滯，她則提到，解放軍軍演絕不可能減少，而且會照常進行，「因為每年年初，中共中央軍委會發佈全部動員演訓令，因此他們的軍事演習都是非常固定，跟常態化。」

▲▼譚兵讀武,兩會,國防預算。（圖／翻攝譚兵讀武）

▲特派員芳芳帶來北京現場第一手觀察。（圖／翻攝譚兵讀武）

除了特派員芳芳為大家解析政府工作報告，老譚此次也從國防預算著手，帶大家看北京軍費的演進。老譚表示，當初鄧小平就任中央軍委時，上任的第一道命令就是砍軍費，「他主要認為整個國際情勢是走和平態勢，所以趁機會消減軍隊，讓經費可以挪去做經濟發展。」

事實上，當年國民黨抗戰勝利後，高階將領大都身兼二職，除了軍職之外，另一個身份是老闆，後來也引生出問題。老譚舉例，徐蚌會戰時，國民黨原本要放棄海州，將部隊集中在徐州，但當時徐州剿匪總司令劉峙為了照顧自己鹽商的生意，竟然延後調動軍隊，最終導致國民黨兵敗如山倒，劉峙也被冠上「豬將軍」的封號。

5月29日中午12時30分，《譚兵讀武》第五集，帶您看懂中共年度國防預算，到底背後隱藏哪些神秘數字，回顧國民黨如何因為軍隊貪腐丟掉大好江山，以及解放軍的400人假軍隊，差點演變成「今日國軍，明日解放軍」的窘境。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

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