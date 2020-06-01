網紅「殺豬公」...金額竟高達6位數！ 　網友狂推：無痛存錢法

生活中心／綜合報導

有些人會使用「小豬撲滿」存錢，究竟存滿後能存下多少錢呢？網紅「見習網美小吳」近期貼出一段影片，分享從大學開始存錢的豬公，6年下來竟累積了6位數金額，讓不少網友又驚又羨慕，直呼「零錢倒出來的瞬間太爽了」。

只見影片中，紅色的小豬撲滿被塞滿滿，重到連移動都有困難，一群人利用剪刀吃力剪開後，硬幣瞬間傾瀉而出，網紅們笑說「根本金銀島概念」。大家花了一段時間整理，終於將硬幣與紙鈔分類排好，最後驚人的存錢數字曝光，小豬撲滿一共存了11萬1494元，比原先預期的金額還多了一倍。

請繼續往下閱讀...

▲從豬公倒出來的硬幣數量相當驚人。（圖／翻攝自見習網美小吳Youtube）

見習網美小吳分享，自己從大學開始就用雜貨店常見的豬公存錢，只要手邊有多的閒錢就會投進去，他開心表示，「無痛存錢法」讓自己感覺突然多了一筆錢，呼籲大家要好好養成存錢習慣，經過長時間慢慢累積，總金額會很可觀。

網友們看完影片，紛紛在底下留言，「我也好想要滿身銅臭味」、「存滿很需要恆心跟毅力耶！！！好厲害」、「我可能一年只能存一隻迷你豬」、「好多！！我每次存到一半就拿出來用了」、「突然想起我的存錢筒...從來沒滿過」、「那個倒出來的瞬間也太爽了」。

搶／卸妝保養組$980送$1000 ►►►

這罐卸妝膏太神！清潔、保養全臉搞定 超殺價980元再賺回1000元東森幣►►►