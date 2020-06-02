6/6罷韓居家檢疫者不能投票　陳時中透露「心裡傾向」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

6月6日高雄市長韓國瑜罷免投票，但遭逢疫情，如果發燒、居家檢疫要如何行使投票權？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，針對發燒者，投票所已經準備好口罩，做好防護即可投票，至於居家檢疫者，按照規範無法出門就不能投。但指揮官陳時中也透露「我心裡傾向是可以的。」

指揮中心先前發布社交距離相關指引，曾規範發燒者不得進入某些室內場所，而中選會表示，發燒者配戴口罩、手套一樣可投，6月6日罷韓投票，發燒者行使投票權到底有無違反指引？陳宗彥回應，每個人都具有投票權利，防疫措施是規範「當無法保持一定社交距離就應該配戴口罩」中選會都有訂定相關準則。

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至於居家檢疫者，陳時中表示，中選會規定居家檢疫者不能出門，就不能去投票，但「我心裡傾向可以」。然而根據以前SARS經驗跟法令規定把居家檢疫列為就不能去投票，現在除了相關防疫新生活外，沒有另做其它特定規定。

高雄市選舉委員會特別澄清，如果投票當天沒戴口罩，出現發燒狀況者，各投開票所會發給簡式口罩，並登記姓名及聯絡方式，還要配戴手套後，依循工作人員引導至專用遮屏進行圈選投票，不會影響投票權。

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