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三倍券終極懶人包！4大型式「預訂→領取→使用」終於搞懂啦

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滑手機,哭哭,分手,被拋棄,情侶吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲面對一堆資訊，你還是搞不清楚嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「振興三倍券」將於7月1日開放預購，多個縣市、各大業者也陸續推出加碼方案，希望回饋擴大，讓民眾更有感。而龐大資訊也使許多人眼花瞭亂，《ETtoday新聞雲》記者整理出簡單易懂的懶人包，帶讀者們從預訂、領取到使用票券，一次看清楚；另值得注意的是，不論什麼型式的三倍券，都在今年12月31日到期。

►4種三倍券型式：

請繼續往下閱讀...

【紙本券】

兩梯次預訂、繳款→7月1日-7日／8月1日-7日

預訂方式：
1.上振興網站（網站7月1日啟用）
2.有讀卡機→直接插入健保卡辨識身分
沒有讀卡機→登入健保署快易通APP，點選「三倍券驗證」，取得驗證碼，最後以驗證碼辨識身分

繳款方式：
1.信用卡線上繳費
2.超商繳費
服務機台插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單→以1000元完成預訂

兩梯次領取實體券→7月15日-31日／8月15日-31日

領取方式：
1.收到「簡訊通知」或「網站查詢」
2.領取管道
超商領取
●身分證件正本+健保卡（或取貨序號）
●超商事務機插入健保卡或輸入序號
●列印小白單
●持單及證件至櫃台領取、簽收

超市、藥妝店領取
●身分證件正本+取貨序號
●門市櫃台領取、簽收

►4大超商「三倍券預購」優惠一次看

郵局「現繳現領」→7月15日-12月31日
●身分證件正本+1000元
●取號碼牌、驗證身分、領取三倍券

▲紙本三倍券。（圖／翻攝自臉書／經濟部）

▲紙本三倍券。（圖／翻攝自臉書／經濟部）

【信用卡】

●7月1日起至銀行網站綁定信用卡
●點擊「業者網站」進行設定
●使用期限→7月15日-12月31日
（消費滿3000，帳單直接扣2000元）
●收到通知後，最晚下個月帳單就能看到回饋
 

【電子票證】
●7月1日起至電子票證業者網站綁定
●點擊「業者網站」進行設定
（一卡通／有錢卡／悠遊卡／愛金卡）
●使用期限→7月15日-12月31日
●消費累積滿3000元，收到通知後，直接至超商靠卡回存2000元

▲經濟部號召全民拿出電子票證綁定來花三倍券，不只消費可以輕鬆嗶，加碼回饋也能輕鬆拿。（圖／經濟部提供）

▲電子票證加碼回饋。（圖／經濟部提供）

【行動支付】
●7月1日起至行動支付業者網站綁定
●點擊「業者網站」設定綁定
●使用期限→7月15日-12月31日
●消費累積滿3000元，即可領取2000元現金回饋，回饋將採用支付方式的APP通知

►三倍券使用範圍：

●實體消費／電商、線上、APP

▲三倍券。（圖／記者周亭瑋製表）

●58個適用「電商清單」請點

►三倍券使用疑問：


Q1：除了紙本券，一定要消費滿3000元，才有回饋嗎？
對。若累計消費未達3000 元，則無法申請滿額回饋。

Q2：我有綁定使用信用卡、行動支付或電子票證，還可以領取紙本振興三倍券嗎？
只要還沒請領三倍券的回饋之前，民眾仍可選擇領取紙本三倍券，惟重新綁定後，消費累計將重新計算。

Q3：可以重新綁定數位工具，選擇不同支付工具嗎？
只要在還沒請領三倍券回饋前或領取紙本振興三倍券前，都可以重新綁定，但消費累計重新計算。

Q4：如果使用行動支付綁定信用卡，會回饋到哪項支付工具？
會以民眾所選擇綁定的數位支付工具來做回饋。
例如：民眾綁定信用卡，雖使用行動支付來消費，仍計算在信用卡累計之中。相反的，若民眾綁定行動支付則以行動支付來回饋。

Q5：若未成年子女要使用數位支付，該如何使用？可以用附卡？
●電子票證：未成年子女，可至電子票證業者平台進行記名並綁定後，即可進行消費累計。
●信用卡：15歲以上未成年子女，可使用父母提供的信用卡附卡綁定後，即可進行消費累計。

►夜市、百貨、信用卡「加碼回饋懶人包」

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