對比港美示威者「關鍵特征」　梁振英：還相信香港暴亂沒黑手嗎？

▲美國白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港從去年開始爆發反逃犯條例示威，一直延續到今年疫情發生才稍微平息，日前因「港版國安法」再起動亂；反觀美國，日前因「佛洛伊德之死」造成國內示威活動迅速蔓延。對此，香港特區前行政長官梁振英反問，「你如果以前相信香港過去一年的暴亂沒有黑手、沒有大台、沒有金主，今天你還相信嗎？」

他31日在臉書上發文評論說，「過去幾天美國的暴亂大家看清楚了吧，暴徒和示威者沒有頭盔、沒有防毒面具、沒有無線電通訊器材、沒有八達通卡、沒有汽油彈工廠、沒有現場的現金交收、沒有大批的業餘『記者』、沒有雨傘隊、沒有醫療隊、沒有『612基金』。」

日前，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警員壓頸致死，導致全美各大城市出現抗議遊行，部分示威現場甚至發生暴力事件，使許多城市緊急發布宵禁命令。

▲美國華盛頓特區31日晚間仍有大批示威者聚集抗議。（圖／路透）

此前，川普曾在5月29日於白宮召開記者會時力挺香港，直言「港版國安法」立法將使香港由「一國兩制」走向「一國一制」，是北京破壞對香港和世界的承諾，違背中英聯合聲明，並且使香港「窒息」。

隨後針對國內的佛洛伊德之死的動亂，他卻又在1日表示，美國局面會如此一發不可收拾，要歸咎於反法西斯主義運動（Antifa）和極左派激進團體，劫持操控了和平示威，已經決定將「反法西斯主義運動」列為恐怖組織。

另外，川普還於美東時間1日晚間針對「佛洛伊德之死」示威發表全國演說，譴責暴力行為。他建議各州政府動員國民兵，誓言在必要時刻派遣軍隊控制局勢，演說完畢前往聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）前高舉《聖經》拍照，高喊「我們是全世界最偉大的國家」。但是，紐約、奧勒岡與伊利諾州州長已經發聲拒絕總統的建議。

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