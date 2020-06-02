林鄭批美國「雙重標準」　同樣是反警騷亂「只對香港用有色眼鏡」

▲香港特首林鄭月娥2日出席行政會議前，再度發聲挺「港版國安法」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥2日再度發聲挺「港版國安法」，她指出，外國一些政府、政客最近有很多無理指控，根本就是雙重標準，對自己的國家安全就很重視，面對香港的卻用有色眼鏡看待，「美國近日處理反警暴騷亂的手段強硬，但去年香港面對同樣的暴亂時又用什麼立場？」

▼美國總統川普針對示威發表演講後，在教堂前舉起聖經，高喊「我們是最偉大的國家」。（圖／路透社）



林鄭月娥在行政會議前的記者會上提到，危害國安的風險正在香港不斷上升，過去一年發生什麼事大家很清楚，港獨、外國干預、推翻政權活動，市民生活在恐懼之中，現在已經不是rule of law （以法管治），而是rule of fear （恐懼管治），包含市民外出怕被私了、商業機構擔心被起底，「中央關心所有市民，不可能視而不見，漠不關心。」

林鄭月娥指出，最近一些外國政府、政客有很多失實言論及無理指控，根本就是雙重標準，對自己的國家安全就很重視，面對香港的卻用有色眼鏡看待，「美國近日處理反警暴騷亂的手段強硬，但去年香港面對同樣的暴亂時又用什麼立場？」

林鄭月娥還說，美國的制裁「損人不利己」，香港過去10年都是美國賺取貿易順差最大的經濟體；香港單方面提供持美國護照的人享免簽待遇；香港還為1300家美國公司提供與CEPA同等的進入內地優惠政策，「各地政府處理與香港的雙邊關係時，應該互相尊重，尤其全球經濟正處疲弱不堪，再做這些行為，只會讓經濟、市民生活雪上加霜。」

▼美國各地爆發反警示威，人潮逼近白宮。（圖／路透社）

