美國「這項原則」保護警察！非裔之死點燃怒火　議員將提立法終止豁免

▲ 喬治亞州首府亞特蘭大抗議現場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國爆發大規模種族示威，起因為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸身亡，點燃全美怒火。各地動盪之際，議員預計本周提出一項法案，希望允許受害者在警察犯下違法或違憲行為時提告，以終結警察暴力。

獨立保守派的自由意志黨密西根州眾議員阿馬什（Justin Amash）計畫於4日提出「終止有限制的豁免權法案」（Ending Qualified Immunity Act），若通過將允許公民對警方提起訴訟。

美國最高法院1960年頒布「有限制的豁免權」（Qualified immunity）原則，保護警方免於賠償受害者或家屬。《路透社》一項調查顯示，儘管法院判定警察侵犯公民權利，這項原則也會保護警察。

阿馬什表示，殘忍殺害佛洛伊德只是警方一系列不當行為中的最新一筆，「這種模式還在持續，因為警察在法律、政治及文化上都是獨立的。這種情況必須改變，這些事件才會停止發生。」

就在「佛洛伊德之死」發生的明尼蘇達州，一名助理透露，該州索馬利亞裔民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）打算支持這項法案，但目前還不清楚這項立法是否會得到國會黑人黨團（Congressional Black Caucus）的支持。

這項法案成為眾院及參院近來一系列民主黨立法的其中一項。民主黨參議員此前承諾，將採取獨立措施，設立國家登記處以處理警察不當行為，並阻止軍事武器流至地方警察部門。

►美抗議爆隨機槍擊！22歲女見示威失控正要離開…下秒遭射中背部不治

►紐約市長千金被捕！ 白思豪首回應：女兒為改變世界上街「為她驕傲」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

★★★好康來了！過期票券換東森幣★★★



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】