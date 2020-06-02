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美國軍艦第3艘！卡特霍爾號爆群聚感染　拒透露人數及情況

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▲美國船塢登陸艦「卡特霍爾號」（USS Carter Hall）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特霍爾號（USS Carter Hall）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，繼羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航空母艦及紀德號（USS Kidd）驅逐艦之後，美國海軍又有一艘部部屬中的軍艦，哈珀斯·費里級（Harpers Ferry-class）船塢登陸艦「卡特霍爾號」（USS Carter Hall，LSD-50）爆發疫情，但美國海軍拒絕透露該艦具體的感染情況。

據《海軍時報》（Navy Times）1日報導，哈珀斯·費里級（Harpers Ferry-class）船塢登陸艦「卡特霍爾號」（USS Carter Hall，LSD-50）也爆發疫情，在上個月出現確診船員，但海軍方面拒絕透露有多少船員被感染。

海軍發言人烏馬亞姆中校 （Lt.Cmdr.Amelia Umayam） 表示，卡特霍爾號在5月23日出現確診船員，該艘船目前正在維吉尼亞州的母港停靠，為颶風季的增援做準備。

烏馬亞姆表示，在接受檢測後，船上人員開始進行了預防性隔離，部分船員仍留在船上，按照值班要求進行清潔及維護。但他以美國國防部的政策為由，拒絕透露有多少船員被感染及艦上情況。

烏馬亞姆指出，海軍有採取主動措施來保護部隊健康，有對船員們進行新冠病毒的檢測，同時，指揮官每天都會對岸上進行隔的船員進行檢查，並給他們帶去食物和必需品。

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