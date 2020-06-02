吳景欽／【佛洛伊德之死】美國暴動肇因於種族歧視或執法過當

▲全美為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死抗議的浪潮未歇，甚至引發多個城市的暴動。（圖／路透）

美國明尼蘇達州發生一起白人警察Derek Chauvin於執法過程中，壓制黑人George Floyd，造成其死亡，並引發全美各大城市的抗議，甚至暴動。事實上，美國警察於執法時，僅以相對人的膚色（黑人），來為犯罪嫌疑重大之基礎，並因此發動臨檢或逮捕，從來就不是什麼新鮮事，也一直觸動著美國最敏感的神經。

根據美國憲法增修條文第4條，欲對人民進行逮捕與搜索，必須有相當理由（probable cause）且要有法院的令狀，才得以為之。只是有原則必有例外，關於無令狀逮捕與搜索的情況，到底要包括哪些情況，自然有不小的爭議。其中，又以美國聯邦最高法院於1968年所做出的Terry案判決，最受矚目。

此案源於警官Martin McFadden，因在例行性巡邏時發現，兩名黑人John W. Terry和Richard Chilton，一直來回並觀察某家商店，於是以當警察多年的經驗，認為他們可能要偷竊或強盜，故上前進行盤查，並以手槍要求趴下並搜身，結果找到非法槍械，嫌犯也因此被起訴並定罪。其中一名被告Terry就以警察此種盤查行為，並未基於相當理由，僅是一種懷疑，違反憲法增修條文第4條，而向美國聯邦最高法院提起訴訟。

當時首席法官Earl Warren所主筆的多數意見認為，憲法增修條文第4條的要件並非絕對，警察合理懷疑（reasonable suspicion）有犯罪即將發生時，基於保護自己及公眾安全，就可對人民進行暫時性的詢問與搜查。這起案例就成為例外允許無令狀逮捕與搜索的基準，又被稱為「Terry-Stop rule」。

不過，就算法院對盤查設下限制，卻因合理懷疑的空洞性，問題仍未解決。尤其是美國臨檢黑人的次數與人數，遠遠超過白人，甚至高達三倍以上；再加上21世紀，強調反毒與反恐之故，中南美洲移民與穆斯林教徒成為警察自然而然會盤查的對象。這種僅以種族外貌為主要考量，而毫無事實根據的臨檢，一般稱為「種族剖繪」（racial profiling），雖然一再受到批評，某些州也特別立法禁止，但由於因果關係難以證明，即便是基於種族因素的警察權行使，也無法對之進行有效的法律究責。

以美國此次引發許多城市暴動的事件來說，源於店員懷疑Floyd以假鈔購買商品，在要求其退還物品未果後便報警處理。警察到現場時，Floyd已回到車內，警察要求其下車接受盤查，他拒絕後，其中一位警察Chauvin，即強拉其出車外，並以膝蓋壓制頸部，時間長達八分多鐘，致使最後因無法呼吸而死亡。

從整起事件來看，警察發動逮捕是因有人報案，似乎與相對人的種族無太大關連。只是面對可能涉及的使用偽鈔行為，雖可能涉及犯罪，卻僅以故意犯為限，因此警察行使逮捕就更須謹守比例原則。強拉相對人出車外，並以膝蓋抵住頸部的方式為執法，在其並無攜帶任何武器下，既非屬侵害最小的手段，也逾越比例性，致屬濫權執法無疑。

只是如此的濫權，是否有基於相對人種族的原因，實難由個案中看出，勢必得檢閱此警察過往的執法經歷。此次事件凸顯警察權被濫用的現狀，或許也與種族因素有關，浮現美國整體執法結構的大問題。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。