到院前已喪命！佛洛伊德驗屍證實窒息亡　法醫曝「警方觀念有誤」索命

▲全美為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死抗議的浪潮迄今未歇。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德驗屍報告1日出爐，證實窒息死亡。前紐約市首席法醫巴登透露，佛洛伊德25日到院前數分鐘就已喪命，儘管醫護人員實施心肺復甦術、電擊等方法緊急搶救，但始終未奏效。此外，他更點出警方執法時會有的錯誤想法，也就是以為一個人如果還能說話，那就意味著他還在正常呼吸，但實際上並非如此。

綜合福斯新聞等外媒報導，佛洛伊德（George Floyd）最新獨立驗屍報告把他的死因歸類為「他殺」（homicide），因脖子及背部遭到長時間壓迫，大腦缺乏血液，最終導致當場死亡，死在警察手中。這份報告也打臉明尼蘇達州官方驗屍報告所提及的心臟病、體內驗出「疑似有毒物質」等論點。

身為執行佛洛伊德獨立驗屍作業醫師的法醫巴登（Michael Baden）透露，當佛洛伊德25日心臟驟停，醫護人員到場後，實施心肺復甦術、電擊等方法試圖搶救他的性命，但仍測不到脈搏，最終回天乏術，「在他們把他抬上擔架之前，他早就已經喪命……當時距離他到醫院還有好幾分鐘。」

▲巴登是執行佛洛伊德獨立驗屍作業的其中一名醫師。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

「一個人可能僅僅因為頸部受到一定程度的壓迫就死亡」，巴登進一步說明，「你可以從影片當中看到，（佛洛伊德）背部也受到壓迫，阻止橫膈膜上下移動，而這是呼氣、吸氣所需的重要動作。」

事實上，巴登先前就曾對類似警察案件進行其他的獨立調查，包括2014年非裔男子加納（Eric Garner）被警方壓制在地並掐喉，他生前也提及「我不能呼吸」這幾個字。如今佛洛伊德所面臨的狀況，極為雷同。

談及警方的強力執法，巴登坦言，「警方有個很大的誤解，那就是以為一個人如果能說出『我不能呼吸』這幾個字，那就意味著他還在呼吸……我現在正在跟你說話的這段時間，我沒有呼吸（吸氣），我一直在說話」，但就算佛洛伊德說出「不能呼吸」，但還是沒有人減輕他身上所承受的壓迫力道，最終導致喪命。

►家屬二次驗屍證實「佛洛伊德死於窒息」 前紐約首席法醫曝原因

►佛洛伊德弟弟「案發現場悼念」 哽咽吐6天來心裡話…一開口全場心疼鼓掌！

►川普到教堂前「拿聖經拍照」 主教看新聞才知…炸怒：他狂煽動暴力！

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】